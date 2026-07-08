Najwa Nimri lleva más de 6.000 'me gusta' en horas con este tuit sobre España y Argentina: "Estoy preparada PAL hate desde que nací"

El partido entre Argentina y Egipto va a pasar a la historia como uno de los más polémicos de la historia reciente de la Copa del Mundo tanto por el gol anulado a los africanos como por las constantes faltas que el árbitro pitó de un lado y no del otro.

En X, la actriz Najwa Nimri se ha pronunciado sobre el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en un tuit que supera en muy pocas horas los 5.000 'me gusta' y subiendo.

"Quiero q España gane a argentina estoy preparada PAL hate desde q nací !!!", ha dicho la actriz en sus redes sociales, donde tiene más de 330.000 seguidores. Además de los miles de 'me gusta', la publicación ha recibido cientos de respuestas de todo tipo.

Una persona le dice al respecto del tuit: "No veo una serie en la que actúes nunca más". A lo que ella responde: "Graciela De verdad te crees que yo me paro aquí a contestarte por si pierdo un follower??? Es por joda y porque quiero España- Argentina en la final".

A otro que le dice lo mismo le comenta: "A ver estoy rodando de noche, ociosa, mi novio es de Cabo Verde y se ganaron el amor pero cuando me entran como tú , me sale este orgullo que no deja que agache la cabecita!!! Y sí estoy GANG GANG!!".

El posible España-Argentina

Pero, ¿qué tiene que pasar para que España y Argentina se enfrenten en la Copa del Mundo?

Es sencillo: como están en dos cuadros distintos, los dos equipos tienen que ganar los dos partidos que quedan para verse las caras en la final. Por un lado, España debe ganar a Bélgica el próximo viernes y hacer lo mismo contra el ganador del Francia-Marruecos.

Por otro lado, Argentina debe ganar a Suiza en su próximo encuentro y hacer lo propio con el vencedor del Inglaterra-Noruega.