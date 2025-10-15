Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La UE arropa a España: responderá "apropiadamente" a cualquier represalia, dice ante la amenaza de Trump
Redacción HuffPost / Agencias
Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, en una captura de una rueda de prensa, en Bruselas.Olof Gill / X

La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5 % del PIB.

"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", declaró el portavoz de la CE Olof Gill durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

--- ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO ---

Redacción HuffPost