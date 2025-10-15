La UE arropa a España: responderá "apropiadamente" a cualquier represalia, dice ante la amenaza de Trump

Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, en una captura de una rueda de prensa, en Bruselas.

La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles que responderá "apropiadamente a cualquier medida" comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5 % del PIB.

"Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", declaró el portavoz de la CE Olof Gill durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

--- ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO ---