Yolanda Díaz planta cara a las amenazas de Trump: "En España mandan los españoles y las españolas, no él"

El Gobierno español ha respondido con firmeza a las nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de "imponer sanciones" a España si no cumple con los objetivos de la OTAN de llegar a la inversión del 5% del PIB en Defensa.

En declaraciones desde el Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido de que esta medida puede perjudicar más a EEUU que a España: "El pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos".

"Si él practica estas políticas va a perjudicar directamente a los norteamericanos y a las norteamericanas. Es decir, si llevase a cabo esa amenaza, esa política del odio adelante, no castigaría a nuestro país", ha añadido, aludiendo a la balanza comercial deficitaria que EEUU mantiene con España.

La ministra de Trabajo también ha asegurado que el Ejecutivo defenderá a los sectores productivos nacionales que pudieran verse afectados por unos posibles aranceles: "Si tenemos que defender al aceite, a la automoción, al vino, a los sectores productivos que pudieran verse afectados por esta política del castigo, lo vamos a hacer".

En un tono rotundo, Díaz también ha querido dejar claro que España no acepta injerencias extranjeras: "En España mandan los españoles y las españolas, no el señor Trump. No somos su protectorado".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha respondido a las palabras de Trump. Desde la ciudad china de Hangzhou, donde se encuentra en visita oficial, ha recordado que "el compromiso de España con la Alianza Atlántica y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda".

Albares ha insistido en que España "es un aliado fiable", destacando su despliegue máximo en el flanco este de Europa, "fundamental" para la seguridad regional.

"Trump debe saber a estas alturas que no se puede imponer aranceles a España"

Las declaraciones de ambos dirigentes reflejan una postura unificada y tranquila del Gobierno español ante lo que consideran una amenaza que el mandatario estadounidense no puede llevar a cabo.

"Trump debe saber a estas alturas que no se puede imponer aranceles a España porque las relaciones comerciales las tiene el conjunto de la Unión Europea y no país por país", ha explicado el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, durante una intervención ante los medios en los pasillos del Congreso, justo antes de la sesión de control al Ejecutivo.

El diputado también ha reivindicado el compromiso de España con la Alianza Atlántica, asegurando que el país cumple "sobradamente" con sus obligaciones al destinar un 2,1% a Defensa, cifra que, según ha subrayado, "está ratificado con la OTAN". Además, ha destacado que España se encuentra entre las naciones con mayor número de misiones humanitarias activas en el exterior.