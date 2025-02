Le Senne (Vox) sigue sin ver motivos para dimitir, pero admite desprestigio en el Parlament balear

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha afirmado este viernes que sigue sin ver motivos para dimitir tras dictarse apertura de juicio oral contra él por un presunto delito de odio, aunque admite el desprestigio sufrido por la institución a partir de su comportamiento en el incidente con las imágenes de Aurora Picornell y el procedimiento judicial abierto desde entonces.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al día siguiente de conocerse la interlocutoria que ordena la apertura de juicio oral por delito de odio por romper las fotos de Aurora Picornell y las Roges del Molinar en el pleno del 18 de junio de 2024 que debatía la toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática.

El presidente ha declarado también que ya ha consignado los 40.000 euros que se le solicitaban como fianza en el auto de apertura de juicio oral, aunque se ha mostrado "sorprendido" por el plazo "muy breve" de un día hábil para depositarla.

Le Senne: "Completamente tranquilo"

Le Senne se ha mostrado "completamente tranquilo" ante el devenir del procedimiento judicial y ha insistido en que no se plantea dejar el cargo por propia iniciativa y que se tramitará "como corresponda" la activación del artículo 9 del reglamento de la Cámara -referido a la suspensión de deberes y derechos de un diputado ante la apertura de juicio oral- si cualquier grupo lo solicita.

La segunda autoridad de Baleares ha reiterado que no ve motivos para dimitir a pesar de admitir que el incidente, por el que ya pidió disculpas y que ha justificado en la aplicación del reglamento, ha sumido a la institución en un desprestigio. "También desprestigia que no se acaten las órdenes", ha añadido en relación a las diputadas socialistas que no retiraron las fotografías.

Le Senne ha argumentado, además, que un acuerdo de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) le dio la razón. Tras la interlocutoria, ha dicho Le Senne, no ha habido ningún cambio sustancial y se ha remitido al comunicado difundido este jueves y que se apoyaba en la presunción de inocencia.

El presidente ha reconocido que el auto del juez instructor ve delito de odio, pero ha recordado que el fiscal especializado en estos delitos opina de manera contraria. "Hay que dejar trabajar a la justicia", ha concluido.