José Pablo López dice basta y recuerda a Vox lo que pretendían hacer con Canal Sur y lo que realmente han hecho 

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López,en su comparecencia en el Senado.

No es la primera vez que ocurren, pues ya son unas cuantas. El presidente de RTVE, José Pablo López, compareció este miércoles en la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado, y nuevamente tuvo que defenderse de los ataques de Vox.

El directivo señaló que se basa en tres factores que, a su juicio, "resultan insoportables" a PP y Vox.

López defendió a la corporación pública asegurando que atraviesa sus mejores cifras en 14 años tanto en audiencia como en situación económica. Al hilo de esto, destacó que el verdadero problema es que la televisión pública esté compitiendo en el mercado.

Sin embargo, el momento más llamativo de la comparecencia fue cuando el presidente de RTVE replicó al diputado de Vox, Manuel Mariscal, que una vez más volvió a cargar contra la radio televisión pública por su supuesto "sectarismo" político.

"Han colocado allí a su gente"

Tras escuchar sus críticas, José Pablo López ironizó con el hecho de que Vox, junto al PP, se harán cargo de RTVE: "Le voy a decir una cosa, señor Mariscal: cuando ustedes sacaron representación en el Parlamento de Andalucía llegaron diciendo que iban a cerrar Canal Sur porque era un chiringuito".

De esta forma, López aprovechó para recordarles cuál era su intención con la cadena autonómica andaluza y lo que han hecho realmente tras gobernar en coalición con el PP en Andalucía.

"Ahora, no solamente no lo han cerrado, sino que han colocado allí a su gente", apuntó José Pablo López, quien se refería al caso de Álvaro Zancajo, actual jefe de prensa de Vox y que además ejerce como consejero de RTVA, es decir, Canal Sur.

"Por cierto, he leído que parece que hay algún problema con el tema de las compatibilidades del señor Zancajo en relación al sueldo, sino pues lo desmienten ustedes", señaló el presidente de RTVE, quien volvió a recordarle a Manuel Mariscal lo que quería hacer Vox con Canal Sur y lo que realmente han acabado haciendo.