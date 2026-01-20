La carta al director de 'El País' de una mujer que hace cada fin de semana el trayecto del tren accidentado en Adamuz
"Esta vez yo no iba ahí".
Las cartas a el director de El País son un espacio perfecto para reflexionar sobre noticias del día a día o problemas estructurales que hay en España como el acceso a la vivienda por parte de la juventud o la degradación de servicios como la sanidad pública, pero también un rincón en el que poder contar sentimientos, vivencias y lecciones de vida.
María Gómez Bocanegra ha sido la autora de un texto que se ha publicado este martes y con el que ha querido reflexionar sobre el trágico accidente ferroviario de este pasado domingo en Adamuz, que ha dejado por el momento, 41 muertos y 152 heridos.
Gómez explica que realiza ese viaje semanalmente, pero que el destino quiso que no lo hiciera este pasado fin de semana y evitara la colisión que se produjo entre el Iryo que descarriló y el Alvia con el que chocó.
"He hecho cada fin de semana ese trayecto una y otra vez. A veces se me caía la botella de agua, a veces mi gatito vomitaba del temblor del tren, a veces me despertaba un bache. Esta vez yo no iba ahí, mis padres no han tenido que escuchar mi nombre en los informativos, ni he visto morir en mis brazos a nadie", ha comenzado diciendo.
La autora termina el texto de la siguiente forma: "Esta noche no he podido dormir pensando en que sí, en que sé quién es la chica que pica el billete de ese tren todos los domingos a las 18 y pico de la tarde".
La carta de Gómez ha sido compartida en X por el periodista de El País y del Hoy por hoy de la Cadena SER Martín Bianchi.
Todo lo que se sabe del accidente
- Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas del domingo, en Adamuz (Córdoba).
- De momento, el suceso deja al menos 41 muertos y 43 denuncias por desaparición, además de 39 heridos hospitalizados, 13 críticos en cuidados intensivos y 26 graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.
- En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.
- El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.
- El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.
- La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura. En las últimas horas se habla de una rotura de la vía como posible causa.
- El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.
- Ahora mismo, varias grúas tratan de levantar y retirar los vagones donde se cree que puede haber más cadáveres.