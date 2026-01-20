La carta al director de 'El País' de una mujer que hace cada fin de semana el trayecto del tren accidentado en Adamuz

Las cartas a el director de El País son un espacio perfecto para reflexionar sobre noticias del día a día o problemas estructurales que hay en España como el acceso a la vivienda por parte de la juventud o la degradación de servicios como la sanidad pública, pero también un rincón en el que poder contar sentimientos, vivencias y lecciones de vida.

María Gómez Bocanegra ha sido la autora de un texto que se ha publicado este martes y con el que ha querido reflexionar sobre el trágico accidente ferroviario de este pasado domingo en Adamuz, que ha dejado por el momento, 41 muertos y 152 heridos.

Gómez explica que realiza ese viaje semanalmente, pero que el destino quiso que no lo hiciera este pasado fin de semana y evitara la colisión que se produjo entre el Iryo que descarriló y el Alvia con el que chocó.

"He hecho cada fin de semana ese trayecto una y otra vez. A veces se me caía la botella de agua, a veces mi gatito vomitaba del temblor del tren, a veces me despertaba un bache. Esta vez yo no iba ahí, mis padres no han tenido que escuchar mi nombre en los informativos, ni he visto morir en mis brazos a nadie", ha comenzado diciendo.

La autora termina el texto de la siguiente forma: "Esta noche no he podido dormir pensando en que sí, en que sé quién es la chica que pica el billete de ese tren todos los domingos a las 18 y pico de la tarde".

La carta de Gómez ha sido compartida en X por el periodista de El País y del Hoy por hoy de la Cadena SER Martín Bianchi.

Todo lo que se sabe del accidente