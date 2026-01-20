Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La carta al director de 'El País' de una mujer que hace cada fin de semana el trayecto del tren accidentado en Adamuz
Virales
Virales

La carta al director de 'El País' de una mujer que hace cada fin de semana el trayecto del tren accidentado en Adamuz

"Esta vez yo no iba ahí".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
La carta al director de 'El País' compartida por @martinbianchi.
La carta al director de 'El País' compartida por @martinbianchi.@martinbianchi

Las cartas a el director de El País son un espacio perfecto para reflexionar sobre noticias del día a día o problemas estructurales que hay en España como el acceso a la vivienda por parte de la juventud o la degradación de servicios como la sanidad pública, pero también un rincón en el que poder contar sentimientos, vivencias y lecciones de vida.

María Gómez Bocanegra ha sido la autora de un texto que se ha publicado este martes y con el que ha querido reflexionar sobre el trágico accidente ferroviario de este pasado domingo en Adamuz, que ha dejado por el momento, 41 muertos y 152 heridos.

Gómez explica que realiza ese viaje semanalmente, pero que el destino quiso que no lo hiciera este pasado fin de semana y evitara la colisión que se produjo entre el Iryo que descarriló y el Alvia con el que chocó.

"He hecho cada fin de semana ese trayecto una y otra vez. A veces se me caía la botella de agua, a veces mi gatito vomitaba del temblor del tren, a veces me despertaba un bache. Esta vez yo no iba ahí, mis padres no han tenido que escuchar mi nombre en los informativos, ni he visto morir en mis brazos a nadie", ha comenzado diciendo.

La autora termina el texto de la siguiente forma: "Esta noche no he podido dormir pensando en que sí, en que sé quién es la chica que pica el billete de ese tren todos los domingos a las 18 y pico de la tarde".

La carta de Gómez ha sido compartida en X por el periodista de El País y del Hoy por hoy de la Cadena SER Martín Bianchi. 

Todo lo que se sabe del accidente

  • Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas del domingo, en Adamuz (Córdoba).
  • De momento, el suceso deja al menos 41 muertos y 43 denuncias por desaparición, además de 39 heridos hospitalizados, 13 críticos en cuidados intensivos y 26 graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.
  • En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.
  • El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.
  • El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.
  • La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura. En las últimas horas se habla de una rotura de la vía como posible causa.
  • El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.
  • Ahora mismo, varias grúas tratan de levantar y retirar los vagones donde se cree que puede haber más cadáveres.
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales