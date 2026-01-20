Puente desvincula las inversiones en la red ferroviaria de la posible causa del accidente de Adamuz

El titular de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado este martes sobre las especulaciones que han surgido en torno a que las posibles causas del accidente ferroviario de Adamuz estén vinculadas con los últimos años de importantes inversiones en la red ferroviaria española. El ministro descarta que estén relacionadas, según ha indicado en las ondas de RNE, si bien ha sido claro al que señalar que cabe debate sobre lo que se invierte en este ámbito.

"Entiendo que la sociedad quiere respuestas y especula, y se vincula inversión con el accidente. Podemos discutir sobre las necesidades de inversión que tiene nuestra red, sobre lo que se invierte en mantenimiento, si es mucho, si es poco, si es lo adecuado o no. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso", ha esgrimido Puente, poniendo el foco en lo sucedido en la línea andaluza.

El ministro de Transportes ha expuesto que la inversión en dicha infraestructura se hizo sostenida en el tiempo, en el último lustro: "Se empezó a invertir en el 2021 y las inversiones concluyeron el año pasado".

Puente también descarta que las "desinversiones" estén relacionadas con la tragedia

El titular de la cartera de Transportes también ha echado la vista atrás a la hora de analizar las inversiones realizadas en la red ferroviaria española. Al igual que ha hablado de estas, también se ha referido a las "desinversiones" que asegura el PSOE nunca ha realizado, pero con una puntualización instantánea. La de comprender el contexto económico en el que se redujeron esas partidas económicas para el tren español.

"Tampoco les voy a echar a ellos toda la culpa, porque es evidente que tuvimos años posteriores a la crisis inmobiliaria muy malos" Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

"Hemos tenido unos años muy malos y no voy a decir con qué gobierno coincidieron, pero es que es así y tampoco les voy a echar a ellos toda la culpa, porque es evidente que tuvimos años posteriores a la crisis inmobiliaria muy malos en los que la inversión descendió muchísimo y en el ámbito ferroviario. Pero en estos últimos ocho años de Gobierno se ha invertido mucho", ha explicado Puente en una entrevista en RNE.

Hasta 6.000 millones en los dos últimos años

El ministro de Transportes también ha matizado esas grandes inversiones, apuntando a que "se han ido equilibrando las cifras". Óscar Puente se ha referido en una entrevista en RNE a que "se ha invertido menos en alta velocidad porque también es verdad que la red se va concluyendo, y un poco más en tren convencional". Con todo, mantiene que es necesario hablar sobre las necesidades de financiación de la red, pero, a su juicio, descartando que exista una relación entre lo acontecido en Adamuz y los altos o bajos niveles de inversión.

"No hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente" Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

"Podemos debatir sobre el sistema ferroviario español, su calidad, yo lo he hecho en multitud de ocasiones y estoy también absolutamente convencido de que se puede defender el sistema ferroviario español como uno de los mejores del mundo, pero yo creo que relacionar las inversiones con este caso no es acertado. Aquí no ha habido un problema de inversión. No hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente", ha expuesto el ministro.

¿Qué se sabe del accidente?: claves rápidas

Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas del domingo, en Adamuz (Córdoba).

De momento, el suceso deja al menos 41 muertos y 43 denuncias por desaparición, además de 39 heridos hospitalizados, 13 críticos en cuidados intensivos y 26 graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.

En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.

El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.

El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.

La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura. En las últimas horas se habla de una rotura de la vía como posible causa.

El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.

Ahora mismo, varias grúas tratan de levantar y retirar los vagones donde se cree que puede haber más cadáveres.