Marlaska pone en aviso a la UE y no descarta pedir formalmente ayuda para combatir los incendios

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa, durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense).

El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, no descarta que España tenga que recurrir a ayuda europea para combatir los múltiples incendios que afectan al país. De hecho, el ministro ha informado de que ya ha preavisado a la Unión Europea (UE) para que esté preparada en caso de necesitar medios adicionales a los nacionales.

En concreto, Marlaska ha señalado, en una entrevista en Radio Nacional, que ha puesto en conocimiento de la UE que "puede haber una petición en un momento dado, si las circunstancias se complican aún más, o los medios de que disponemos en España (...) no fueran suficientes".

Por otro lado, el ministro del Interior ha recordado que las comunidades autónomas son las competentes para gestionar las emergencias y que en caso de no poder hacerlo con medios propios y auxiliares pueden solicitar la emergencia nacional y derivar la gestión al Estado.

"Es la comunidad autónoma donde se residencian principalmente las competencias en materia de Protección Civil, la que tiene principalmente la responsabilidad de que, si surge ese entendimiento de insuficiencia o incapacidad por circunstancias diversas, de asumir la responsabilidad que le corresponde derivarla o pedir que la asuma el Estado", ha afirmado Marlaska.

En ese sentido, el ministro ha destacado que el Gobierno ha establecido el sistema de preemergencia del plan estatal, que facilita la comunicación y la coordinación y que ha puesto a disposición de las autonomías todos sus medios.