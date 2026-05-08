Marlaska, sobre la crisis del hantavirus y el desembarco: "No habrá ningún contacto con la población canaria" 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación con motivo de la crisis del hantavirus, que mantiene a todo el país pendiente del crucero que navega rumbo a la isla de Tenerife y que tiene previsto desembarcar el próximo domingo bajo un amplio dispositivo sanitario y de seguridad. El Hondius, nombre del crucero, no llegará a tener contacto con la isla canara y sus pasajeros serán desembarcados a través de lanchas.

Según ha explicado el ministro, a bordo viajan varios centenares de pasajeros de distintas nacionalidades, entre ellos ciudadanos españoles, mientras las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia una serie de casos compatibles con hantavirus detectados durante la travesía. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado algunos pasajeros españoles podrían ser portadores asintomáticos, motivo por el cual se han reforzado los protocolos de control epidemiológico antes de permitir cualquier desembarco.

"La coordinación es perfecta con todos los organismos de salud, tanto nacionales como internacionales, así como con el ministerio de Sanidad, también con el resto de Comunidades Autónomas, evidentemente Canarias con prioridad. Todo bajo baremos estrictamente técnicos y científicos", ha asegurado Marlaska.

El titular de Interior ha insistido en que el objetivo prioritario del Gobierno es contener cualquier posible riesgo de contagio y garantizar tanto la seguridad de los pasajeros como la de la población canaria. "De lo que estamos es ocupados con la cuestión de garantizar la seguridad de los pasajeros del buque y de la población en general para evitar cualquier mínimo riesgo", ha señalado el ministro, quien durante toda la rueda de prensa ha enfatizado la importancia de los "controles técnicos y científicos".

Preguntado por las críticas del Partido Popular ante la gestión de la crisis sanitaria, Marlaska ha evitado profundizar en la confrontación política. "El PP siempre intenta sacar rédito de las crisis, no perdamos tiempo con eso", ha respondido.

Además, el proceso de evacuación del barco una vez llegue al puerto canario será especialmente minucioso. Según ha detallado el ministro, ningún pasajero abandonará el buque hasta completar las inspecciones médicas previstas y activar los traslados controlados. "El aislamiento será absoluto, no va a salir ningún pasajero hasta que esté preparado y dispuesto el avión que le traslade a su destino. Va a haber una inspección previa del buque y de los pasajeros, sin ningún contacto con la población", ha asegurado.

Las autoridades sanitarias trabajan ahora en la identificación de posibles contactos estrechos y en la evaluación clínica de los pasajeros afectados, mientras los equipos médicos internacionales siguen monitorizando la evolución de los contagios detectados a bordo.

"Nuestro tiempo tiene que estar en ser eficaces y en seguir los criterios de la ciencia", ha concluido el ministro.