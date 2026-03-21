Muere una mujer tiroteada en Zaragoza por un hombre que después se ha suicidado

Una mujer ha muerto tras recibir varios disparos por parte de un hombre que después se ha suicidado en el barrio de las Fuentes de Zaragoza a las 09.23 horas de este sábado, en la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes, según ha informado la Agencia EFE.

El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado al lugar de los hechos mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata un nuevo crimen machista. "Estamos en un proceso de investigar, averiguar por el momento. Lo que sí se puede confirmar es que no existían denuncias previas. Él conocía los pasos que daba ella, sabía que la iba a encontrar en la calle en un momento determinado y a una hora determinada", ha explicado.

"El arma no la posee por ser miembro de un cuerpo y fuerza de seguridad. No podemos dar más detalles. Estamos investigando todas las posibilidades para ver si podemos confirmar algún dato más", ha contado.

"Una de las líneas de trabajo, sin descartar ninguna otra, es la de violencia de género", ha desvelado Fernando Beltrán, en declaraciones a los medios de comunicación. "Estamos viviendo una auténtica lacra", ha reconocido.

En el caso de confirmarse como crimen machista, ascenderían a 14 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de 2026, el peor inicio de año desde 2020, y a dos en el caso de Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmarse el pasado lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo (Huesca).

Ayuda



Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.