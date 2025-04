No, Bernabé no admitió ante la jueza el "apagón informativo" en el que se excusa Mazón: diez alertas fueron ignoradas

Las casi siete horas de declaración este martes como testigo de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante la jueza de la DANA ha dejado para los medios de derechas un titular muy jugoso: a través de su testimonio, el gobierno central admitía por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Jucar (CHJ) no informó sobre el torrente de agua en el barranco del Poyo durante la reunión del Cecopi de aquella fatídica tarde del 29 de octubre.

A esta conclusión llegan después de que Bernabé revelara que tuvo constancia del desbordamiento en esta zona por una llamada de la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, a eso de las 19.00h. de la tarde. Igualmente, la delegada del Gobierno aseguró que la reunión del Cecopi estuvo centrada en la presa de Forata ante el temor de que pudiera colapsar, por lo que no se habló hasta esa hora de lo que estaba ocurriendo en El Poyo.

Estas afirmaciones han hecho que el gobierno valenciano dirigido por Carlos Mazón haya 'revivido' su tesis de que el Gobierno central no avisó de lo que estaba ocurriendo en aquel barranco hasta que ya fue muy tarde. "Lo llevan negando seis meses", dijo el president en redes sociales. Génova también ha aprovechado dicha declaración para rescatar a su barón y volver a poner en la picota al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Lo cierto es que la declaración de ayer de Bernabé ante la jueza poco aportó a lo que ya se conocía sobre la reunión del Cecopi y el poco interés que se mostró hacia la situación del barranco del Poyo. Hace dos meses, unos WhatsApps enviados por el jefe de climatología de la AEMET desde la reunión ya evidenciaron que no se puso el foco en esta zona porque la discusión se centraba en Forata. Por tanto, Bernabé no destapó nada que no se conociera previamente.

Pero, ¿por qué no se discutió a tiempo la situación del Barranco del Poyo en el Cecopi si, además, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar estaba presente en dicha reunión? Bernabé señaló ante la jueza que el aumento del caudal se produjo sobre las 18:43 horas, cuando no estaban conectados en el Cecopi por decisión de la Generalitat. Cabe recordar que Bernabé lleva denunciando desde hace meses que la parte del gobierno autonómico decidió desconectar a quienes estaban reunidos de forma telemática durante más de una hora (de 18 a 19h) sin detallar el motivo de dicho 'apagón'. Cuando se reanudó la reunión, nadie del Centro de Coordinación de Emergencias hizo alusión al barranco del Poyo, pese a que al mediodía habían decretado la alerta hidrológica y nunca fue desactivada.

Y aquí radica la otra arista de este asunto. Mazón y su equipo dicen que la Confederación Hidrográfica del Júcar nunca les advirtió del aumento del caudal. Algo que no es cierto: según publicó en su momento la Cadena Ser, hubo hasta diez avisos a lo largo de aquella tarde. Desde las 18.43h., cuando se detecta ese incremento, fueron tres los mensajes enviados: 18.43h, 18.58h. y 19.28h.

El mismo medio también subrayó que la Confederación emitió esos avisos a pesar de que el barranco del Poyo no es de su competencia, tal y como establece el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana. En la página 59 del documento, revisado y actualizado en 2021, se establecen las funciones de los “grupos de seguimiento del riesgo” en caso de inundaciones.

Y a la Confederación del Júcar le atribuye el seguimiento de “caudales y presas de grandes ríos”, entendiéndose por “grandes ríos” aquellos que disponen de cursos permanentes de agua y/o presas o embalses de laminación. El barranco del Poyo, al contrario que el río Magro, es una rambla generalmente seca, que no dispone de presas de ningún tipo, por lo que el seguimiento del mismo en caso de emergencias no correspondía a la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino a la Generalitat.

Preguntada por si recibía datos concretos de pluviometría y caudales por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Bernabé señaló que esos datos se envían por varios canales, uno de ellos el correo electrónico, y que quienes tienen los técnicos capacitados y formados para interpretarlos estaban en el Centro de Coordinación de Emergencias.

En su declaración, Bernabé también señala que cuando finalmente el presidente de la CHJ explicó la situación de la presa en el Cecopi, la entonces consellera Pradas habló de evacuar, pero los técnicos le dijeron que no tomara esa decisión.

De ahí que Bernabé no reconociera ayer ningún supuesto apagón informativo. Cabe recordar, además, que el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, reconoció en un mensaje de Whatsapp a las 14:44 que los barrancos estaban "a punto de colapsar". La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, receptora de dicho mensaje, se limitó a responderle casi media hora después en estos términos: "Jope. Si necesitas algo nos dices".