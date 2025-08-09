No son pocos los que están recuperando este tuit de Vox de 2015 sobre el islam: no, no es 'fake'

Vox ha incendiado esta semana la política española al promover en el municipio de Jumilla (Murcia) una moción para defender las “costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas, como ‘la Fiesta del Cordero” que practican los musulmanes. El texto, que posteriormente fue enmendado por el PP, también pedía que estas fiestas tradicionales del Islam no se pudieran celebrar "en espacios públicos autonómicos o municipales" y que se incentivaran, por el contrario, la promoción "de la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal".

La propuesta cayó en saco roto, pero los populares preservaron el espíritu de la iniciativa apoyando una modificación de la ordenanza municipal para que los recintos deportivos de la localidad se dediquen en exclusiva a actividades deportivas o aquellas que organice el propio Ayuntamiento. Un veto encubierto al culto musulmán porque Jumilla cedía estas instalaciones desde hacía años para el rezo colectivo del fin del Ramadán —el Aid el-Fitr— y el que se hace dos meses después, en la Fiesta del Cordero. 1.500 de los 27.000 vecinos del pueblo profesan la religión musulmana.

Tras saltar a la prensa nacional, el Gobierno ha asegurado que seguirá "muy de cerca" los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz este acuerdo. Además, la comunidad musulmana ha mostrado su enfado por esta decisión y hasta la propia Iglesia Católica ha manifestado su repulsa a este veto. "Es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", ha dicho.

Vox, sin embargo, no da su brazo a torcer. Su líder, Santiago Abascal, insistió este viernes a través de un tuit en que no se deben ceder espacios públicos para la celebración de fiestas que "promueven el islamismo" y ha pedido además que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, "por ser un símbolo de sumisión de la mujer".

Igualmente, Abascal defiende "proteger", por un lado, los espacios públicos de prácticas ajenas a la cultura y la forma de vida españolas y, por otro, a los propios españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".

En mitad de esta polémica, los usuarios de redes sociales han rescatado del olvido un tuit publicado por Vox en 2015 en el que Santiago Abascal lee el corán durante un acto. "En la conferencia "Islam, libertad religiosa y democracia" Raad Salam y Santiago Abascal leen párrafos del Corán", se señala en un tuit junto a una imagen del líder de Vox sosteniendo este libro religioso.

Pese a lo que muchos consideran, el tuit no es fake ni una invención de la Inteligencia Artificial. Pero aunque puede parecer una defensa del islam, lo cierto es que el acto sirvió para denunciar "la falta de libertad religiosa que se vive en el mundo islámico y los diferentes tipos de yihad". Igualmente, se señaló que el Islam se había convertido "en un proyecto político".

Así lo recogía el Observatorio para la Libertad Religiosa y de conciencia en su página web. El grupo recogía, además, las tesis que Abascal defendió en esta conferencia:

1. Intervención militar para parar el ISIS.

2. Control de fronteras.

3. Expulsión de imanes que incitan al odio.

4. Reciprocidad religiosa, medida que el Observatorio ha pedido en múltiplees ocasiones.

5. Separar "el grano de la paja" en cuanto a los refugiados, como ya han pedido tanto Monseñor Cañizares como Monseñor Munilla.

En lo relativo a los inmigración, cabe reseñar que Vox sólo defendía la llegada a España de refugiados católicos que vivían en territorios árabes sometidos al terror del Estado Islámico. De ahí su apreciación de separar "el grano de la paja".

Por tanto, el tuit de Vox de 2015 es real y Abascal efectivamente leyó extractos del Corán, pero el acto celebrado en Madrid hace diez años no fue para defender el Islam o la cultura musulmana, como así se ha hecho ver en redes sociales.