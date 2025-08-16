Óscar Puente responde a Feijóo como solo él sabe sobre los incendios: "Pero a él le da igual"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las redes sociales como solo él sabe hacerlo sobre el despliegue de medios de las fuerzas armadas para la extinción de los incendios que arrasan España.

Feijóo reclamó en su cuenta de X al Gobierno el despliegue de las fuerzas armadas que "tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población civil". "No en ataque directo, pero si en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos". señaló este sábado.

"Los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde la que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente", escribió.

A continuación, agregó que "las Fuerzas Armadas tienen Helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra y helicópteros para transporte de material pesado". "Si se quiere, se puede hacer mucho", concluyó.

Ante esta publicación, el ministro de Transportes ha contestado rápidamente en la misma red social. "Todo esto que pide (Feijóo) ya se está haciendo. Pero a él le da igual", ha afirmado.

"Hasta los helicópteros están operativos hace 3 días!!! Su Tuit es un simple corta y pega de lo que ya se está haciendo", ha sentenciado.