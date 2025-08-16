Última hora de los incendios, en directo: el fuego sigue sin control en Ourense, Extremadura y Castilla y León

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La situación de los incendios en Extremadura es de "extrema gravedad" y preocupan Aliseda y Casar de Cáceres. Interior cifra en 16 los grandes incendios activos. El AVE Madrid-Galicia sigue suspendido. Sigue, minuto a minuto, toda la actualidad sobre los distintos frentes que asolan España.

Sergio Coto
Sergio Coto
Vecinos y bomberos intentan aplacar el fuego que afecta este viernes a la aldea de Lamas (Cualedro), en Ourense.EFE
08:33
Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.

Sánchez será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes.

08:33
El calor pone este sábado en aviso a casi toda España, con 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo

Las altas temperaturas pondrán este sábado en aviso a un total de 46 provincias, 30 de las cuales estarán en nivel naranja y una, Sevilla, en nivel rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja se registrarán en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén (Andalucía); Huesca y Zaragoza (Aragón); Mallorca, Ibiza y Formentera (Baleares); Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora (Castilla y León); Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha); Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona (Cataluña).

08:17
Diez carreteras permanecen cortadas por los incendios, dos de ellas nacionales

Diez carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, según el cuadro de mandos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).

Todas las vías cortadas en estos momentos se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura. La carretera nacional N-630 está interrumpida al tráfico en dos puntos a su paso por la provincia de Cáceres: en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, y en sentido decreciente de la kilometración a la altura del Casar de Cáceres.

08:12
Nueva cobertura en directo

Buenos días, desde El HuffPost comenzamos este sábado 16 de agosto un nuevo seguimiento de toda la actualidad sobre la ola de incendios que asola a España. Las llamas siguen fuera de control en Ourense, Castilla y León y Extremadura, estos últimos de "extrema gravedad", preocupan Aliseda y Casar de Cáceres. Sigue paralizado el tráfico ferroviario de la Alta Velocidad entre Madrid y Galicia.

Sergio Coto
Sergio Coto
