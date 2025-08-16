Última hora de los incendios, en directo: el fuego sigue sin control en Ourense, Extremadura y Castilla y León

Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios



El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.



Sánchez será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes.