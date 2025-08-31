Óscar Puente ve estos 36 segundos de Feijóo en Pontevedra y reacciona con una frase y una foto

Fin a las vacaciones y bienvenida al nuevo curso político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado el pistoletazo de salida al curso político de los populares en un acto organizado en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.

Y lo ha arrancado igual que lo acabó, criticando al Gobierno de España. Durante su intervención, ha asegurado que "no hay que cambiar la arquitectura del Estado", sino "al Gobierno central porque no da más de sí".

También ha tenido tiempo para cargar contra el Ejecutivo por la gestión de los graves incendios que han asolado España este mes de agosto. El líder del PP ha reivindicado el trabajo de los gobiernos autonómicos, que han estado "donde se ha necesitado la ayuda; la han ofrecido, sin discusiones y sin arrastrar los pies". "Ya está bien de que el Gobierno se ponga de perfil. La culpa siempre es de otros y las soluciones siempre las tienen que buscar otros", ha recriminado.

Pero ha habido 36 segundos suyos que ha compartido Europa Press en la red social X y que también han llamado la atención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente.

"He dedicado tres décadas de mi vida al servicio público. He intentado rodearme de gente íntegra y de gente honesta y por eso me comprometo a limpiar el buen nombre de la política que ha manchado el Gobierno de Pedro Sánchez en nuestro país", ha señalado.

"No es verdad que todos los políticos sean iguales, sean corruptos. España no es este Gobierno. Lo haremos con valores y con reformas", ha defendido el líder del principal partido de la oposición.

Óscar Puente ha puesto los ojos en una de esas frases y ha reaccionado repitiéndola junto a la polémica imagen de hace 30 años en Feijóo aparece junto al narcotraficante Marcial Dorado. "Siempre rodeado de gente íntegra y honesta", ha expresado.