El PP centra sus ataques en Sánchez, ausente en el inicio de la campaña por su visita a la Casa Blanca

Y por fin, tras meses de precampaña, ya está aquí oficialmente la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Dos semanas hasta la fecha de los comicios que se plagarán de actos como los que han dado el pistoletazo de salida del camino a las urnas.

Una noche de 'pegada de carteles' en la que no hemos visto al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien se encuentra de visita oficial en EEUU, donde este viernes se verá con el presidente del país norteamericano, Joe Biden.

Un acto de campaña a distancia en toda regla, que el PSOE y el Gobierno han querido aprovechar en sus mensajes de este jueves. Así lo ha hecho Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, quien no es afiliada al PSOE pero que sí ha querido apoyar al candidato socialista a repetir como presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

Una plaza clave en estas elecciones, que según el CIS la izquierda podrá mantener pese a la subida del PP y su candidato, Carlos Mazón.

En Mislata (Valencia), Calviño ha puesto en valor el liderazgo del presidente del Gobierno y ha recordado su presencia este viernes en la Casa Blanca. También ha resaltado el papel internacional de Sánchez en la consecución de los fondos europeos, que han permitido numerosas inversiones públicas.

Y también medidas sociales que, como suele hacer el jefe del Ejecutivo y ha hecho Calviño en su ausencia, han sido el eje de su breve discurso en Valencia. Desde el atril, la vicepresidenta ha reclamado "no dar un paso atrás en igualdad, derechos sociales, buena gestión de lo público y en las reformas puestas en marcha" por el actual Gobierno central.

Feijóo: "Hay que derogar el sanchismo"

Quien sí ha estado presente en el arranque de campaña ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha centrado sus ataques en Sánchez y ha vuelto a animar a "derogar el sanchismo". De hecho, ha sido llamativo cómo se ha referido al PSOE como "el partido de Sánchez" o "el partido sanchista".

La constante disyuntiva ha recorrido su discurso sin parar. "¿No hay motivos para derogar el sanchismo? Es un caos", ha expresado Feijóo. "Tenemos que derogar el sanchismo de la misma forma que hemos derogado la ley del 'sólo sí es sí'", ha agregado.

Según Feijóo, "ni Sánchez ni los candidatos de Sánchez merecen el apoyo de los españoles". En contrapartida, el líder del PP ha puesto sobre la mesa "el cambio sereno y tranquilo" que apuesta por la "honestidad y el rigor". "El cambio es volver a tomarnos España en serio. Si los españoles quieren seguir igual, hay decenas de papeletas. Si quieren cambiar, sólo hay una, la del PP".

A juicio de Feijóo, "la mayoría de españoles no quiere seguir igual" porque "les ha bastado cinco años de esta política radical, que divide y enfrenta, que sólo busca culpables". En ese sentido, ha pedido el voto a los desencantados de Sánchez, pero también a quienes, desde el PP, se marcharon a Vox. "Aquellos que querían sumar con el PP y cuando dividimos el voto nos dimos cuenta que beneficiaba a la izquierda. A esos también. Si esos quieren que gobierne el PP, la única forma segura es votar al PP. lo demás no es seguro, es la posibilidad de que no gobierne el PP".

En su alocución, por supuesto, no han faltado alusiones a ETA —y ahora, a los 44 candidatos de Bildu—, a la malversación y la sedición, a la okupación y, ahora también, a la sequía y Doñana.

Un territorio que también ha sido mentado por la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, la actual presidenta de esta región, Isabel Díaz Ayuso. Que para sorpresa de muy pocos también ha centrado, como habitualmente, sus ataques en Sánchez.

"Uy, uy, uy, el campo se seca, ¿de verdad? ¿Se ha enterado ahora?", ha ironizado la dirigente madrileña en su mitin de arranque de campaña, en el que ha acusado al presidente del Gobierno de pasearse por Doñana "para reformar la vivienda donde pasa las vacaciones" y de decirle al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, "cómo tiene que hacer las cosas". El calificativo de "autoritario" ha venido después.

Luego, la mofa hacia las propuestas de los partidos de izquierdas, todas en bloque, que ha tildado de "ocurrencias" y "mundo paralelo" con el que, dice, "no van a conseguir nada en Madrid".

Un mitin en el que Ayuso ha hecho un alegato en favor de las "ganas" por pelear en la vida, que es "una aventura" y que "hay que vivirla cada día".

El CIS marca el inicio

A ese tono de euforia se ha sumado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se ha referido a uno de los temas del día, el macrosondeo del CIS que le sitúa lejos de la mayoría absoluta, aunque como vencedor de los comicios en la capital.

Lejos de verlo como una mala noticia, el regidor madrileño ha recordado que hace cuatro años también le daban como perdedor y ha asegurado que le dedicará su "aplastante victoria" al presidente de este organismo, José Félix Tezanos.

Lo cierto es que el CIS ha marcado este arranque de campaña, ya que vaticina el éxito de Ayuso en la región pero no pinta de azul el mapa de España como pretende el PP. Ya lo barruntó Feijóo hace un mes, en la sede de su partido, cuando reconoció que Sánchez iba a aguantar mejor estos comicios que las elecciones generales.

Para que esto pase será clave el papel de los partidos minoritarios. Especialmente de Podemos, cuya entrada en algunos parlamentos autonómicos y municipales pueden decantar la balanza en favor del bloque de izquierdas o del de derechas.

Por eso era importante la imagen que se vio 24 horas antes del arranque de campaña, con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, arropando a tres candidatos de la formación morada en Madrid.

Dos de ellos, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, se han presentado en la región y en la capital como "la llave para Madrid". Por eso ha arrancado la líder de la formación, Ione Belarra, precisamente en este lugar, donde los morados se juegan tanto el 28 de mayo.

Del lado opuesto, Vox apunta a factor clave en los pactos postelectorales en estas elecciones y será el elemento por el que se preguntará a los distintos candidatos del PP durante toda la campaña.

Por eso todos quieren arañar cada voto en cada acto, en cada ciudad y en cada pueblo. Tienen dos semanas para lograrlo.