Puente apoya al alcalde de Adamuz y pide  explicaciones a Moreno por lo que dijo en el debate sobre el accidente

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno, y el ministro de Transportes, Óscar Puente; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

La acusación que ayer formuló en el segundo debate electoral el presidente de la Junta de Andalucía en funciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz, todavía continúa generando reacciones en la mañana de este martes. El candidato popular, Juan Manuel Moreno, reprochó a la socialista María Jesús Montero que no se haya dado "ni una sola respuesta" sobre la tragedia que segó la vida de 46 personas. La ex vicepresidenta le replicó que "se sabrá toda la verdad", pero posteriormente se levantó otra voz contra la afirmación de Moreno. A la que se sumó uno de los blancos de las críticas del mandatario andaluz y ministro de Transportes, Óscar Puente.

El primero en pronunciarse fue el alcalde de dicha localidad cordobesa, Rafael Moreno, quien opinó que "estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz" y "finalmente lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno" y "sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso". El regidor también ha desvelado que "hasta ahora no me había pronunciado públicamente sobre este asunto" porque "he preferido guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido".

En esa línea, el alcalde de Adamuz ha comenzado a exponer que "todos conocemos la hora a la que ocurrió el siniestro", pero "lo que muchas personas no saben es que pasadas las 21:30 horas la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada". Se ha referido a que "durante mucho tiempo, cerca de dos horas, quienes estuvimos atendiendo a viajeros y heridos fuimos, principalmente, vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello" y que "una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias".

Puente reclama a Moreno que dé explicaciones: "Hay graves interrogantes"

Así, esta mañana, Puente ha compartido el comunicado de Rafael Moreno en una publicación en su cuenta oficial de X en la que ha cerrado filas con su parecer sobre la utilización del accidente ferroviario en el marco de la campaña electoral. "Hago mías las palabras del Alcalde de Adamuz", ha subrayado el ministro de Transportes.

No se ha quedado ahí y ha reiterado que desde el Ejecutivo central se dieron respuestas e información: "Y vuelvo a exigir a Moreno Bonilla la misma disposición a dar explicaciones que he tenido yo desde el primer minuto". En esa línea, Puente ha apuntado a que "hay graves interrogantes sobre el dispositivo de emergencias que las víctimas han denunciado", dejando una pregunta directa: "¿Va a aclarar algo?".