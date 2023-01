¿Qué Sanidad Pública quieres para Madrid?

Europa Press News via Getty Images

Si no hacemos el esfuerzo de desprendernos de nuestros prejuicios políticos jamás podremos debatir con rigor sobre los asuntos que nos definen como sociedad. A aquellos que leáis este artículo, y ya con ver mi procedencia os predisponéis a estar en contra de cualquier cosa que escriba, os ruego que respiréis hondo, sepáis analizar lo que sostengo, seáis críticos y defendáis con la razón y no con las tripas aquello en lo que creéis sinceramente.

¿Qué modelo de Sanidad quieres para la Comunidad de Madrid? Esa es la gran pregunta. ¿El modelo socialdemócrata del Estado del Bienestar, de tradición europea, basado en la solidaridad impositiva, que garantiza una atención médica de calidad a todos los ciudadanos o el modelo estadounidense de seguros privados en los que cada uno se hace responsable del coste económico de sus necesidades médicas?

El primero se sufraga vía impuestos, de manera proporcional; el que más tiene, más paga, como el hermano mayor cuida del pequeño porque pertenecen a una misma familia. El segundo, a través de cuotas mensuales a una empresa privada que busca beneficios. El primero, gracias a la solidaridad comunitaria, busca que no haya enfermos sin atención de calidad.

El segundo es muy claro al respecto: tantas pagas, tanto tienes. Para que te hagas una idea: llamar a una ambulancia aquí en España, de momento, no te cuesta nada porque la pagamos entre todos; en EEUU puede llegar a 1.000 dólares en el supuesto de que tu cuota no cubra ese servicio. ¿Y una cesárea? Aquí nada; en EEUU, 26.000 dólares. Datos tan objetivos como escalofriantes.

Si, a pesar de esto, respondes que quieres el modelo estadounidense, deja de leer, no pierdas más tu tiempo y dedícate a ganar dinero porque cuando tengas un cáncer te pasará lo que al 42% de los estadounidenses: consumirás los ahorros de tu vida en los dos primeros años de tratamiento (Fuente: American Journal of Medicine, año 2018). Mucha suerte, la vas a necesitar. Pero, si respondes que quieres el modelo público del Estado del Bienestar, vamos a ver qué prometía el PP de Ayuso en su programa electoral de 2021 (sic):“Más Salud con más Atención Primaria. Modernizaremos y reorientaremos la Atención Primaria madrileña para unos servicios más accesibles y orientados a los ciudadanos, con mayor tiempo de atención al paciente, con el reconocimiento e implicación de todos los profesionales que la hacen posible”. ¿Lo ha cumplido? ¿Ha querido cumplirlo?

Te toca a ti, votante de derechas, responder. Sé que duele. Yo lo tengo muy claro: por la cabeza de Ayuso jamás pasó la idea de potenciar el sistema público de salud. Quiere introducir el modelo estadounidense, pero no se atreve a decírtelo. Poco a poco va dañando el muro maestro de la Sanidad pública buscando el colapso del sistema. Si a ti esto no te importa, incluso si llega a parecerte bien, no te pido que pienses en los demás. Usa la libertad para tomar cañas, sé feliz yendo a lo tuyo. Eso sí, te sugiero que empieces a pensar en ti mismo porque, salvo que tengas mucha pasta o una salud de hierro, te la han colado.