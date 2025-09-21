Reajuste de fuerzas entre Sánchez y Feijóo

Pedro Sánchez cree que por fin ha recuperado el control de la situación. De nuevo es Moncloa la que marca la agenda pública y el principal partido de la oposición el que anda en apuros. El inicio del curso político no ha sido tan dramático, apuntan tras superar la segunda semana de actividad parlamentaria. La continuidad en prisión de Santos Cerdán se daba por descontada y no han salido nuevos nombres de la presunta trama corrupta, que es lo que más preocupa en Ferraz. La debilidad parlamentaria del Gobierno sigue estando ahí pero su respuesta contra Israel se ha impuesto en el día a día político y mediático.

Así, el entorno de Sánchez interpreta que no solo ha superado otra semana sino que avanza en el proceso de recuperación tras el durísimo golpe que supuso el informe de la UCO sobre Cerdán. “Sánchez está claramente mejor”, aseguraban en su grupo parlamentario, tras el segundo rifirrafe con Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Baja. El presidente está cómodo en su posición de presión sobre el Ejecutivo de Israel, con la que cree que ha conectado con una gran parte de la población española además de dejar con el pie cambiado al PP.

“Más allá de que nos venga bien o no, lo hacemos por convicción”, afirman fuentes de la Moncloa. Y Sánchez va a seguir con la bandera pro palestina. La próxima semana estará en Nueva York en la asamblea general de Naciones Unidas, y allí insistirá en su denuncia y el embargo de armas de Israel. Precisamente, el próximo Consejo de Ministros del martes, sin Sánchez, tiene previsto aprobar el decreto para hacer efecto ese embargo en España o la importación de productos provenientes de los territorios ocupados. Lo hará con tres semanas de retraso y con el ultimátum explícito y público de Yolanda Díaz, indignada por la demora.

Más allá de la política internacional, los problemas domésticos no desparecen para el presidente. Los Presupuestos Generales del Estado continúan sin presentarse y las alarmas no dejan de sonar en Moncloa ante la incapacidad de reconducir las relaciones con Junts -José Luis Rodríguez Zapatero se tuvo que desplazar esta semana a Bruselas para verse con Carles Puigdemont- y con Podemos. Principalmente con los segundos, a los que ven “tirados al monte” y “ansiosos por elecciones”, según fuentes socialistas. Algo que se traduce en una tensión constante y absoluta en la Cámara Baja, con un Gobierno de coalición que no para de sufrir reveses.

El próximo capítulo será la ley de inmigración pactada con Puigdemont y a la que se opone Podemos. El plan del Gobierno ante el más que posible fracaso parlamentario es trocear la norma e ir sacándola adelante a través de decretos, según han corroborado las fuentes consultadas por El HuffPost. Un ejemplo más de la incapacidad de Sánchez para dar estabilidad a una legislatura en la que sigue sin sacar adelante unas cuentas públicas.

Los problemas de Feijóo

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar. EFE

Para Feijóo, esta realidad en la Carrera de San Jerónimo es la constatación del “desgobierno” que existe. “Señor Sánchez, cuando usted va a perder votaciones en el Congreso, se va al cine. Como no tiene mayoría, mueve el ejército a zonas de conflicto y nos enteramos por un tuit. Y como no tiene presupuestos, alienta barricada…”, le dijo el miércoles en el control al Gobierno.

En Génova son conscientes de que el inicio del curso político no ha ido como deseaban. Creían que los movimientos en la Justicia contra el PSOE serían más y de impacto y que esto marcaría por completo la agenda. Algo que, de momento, no ha sucedido aunque en el equipo de Feijóo están seguros de que acabará pasando. “En Moncloa tienen pesadillas con los informes de la UCO”, sugieren en la dirección nacional.

La realidad política para los populares ha cambiado desde la aclamación de Feijóo en su congreso nacional de julio. El ascenso de Vox según las encuestas ha generado preocupación en las filas populares de cara a los comicios de Castilla y León y Andalucía. “Un Vox fuerte nos puede dar problemas para gobernar en solitario”, apuntan no pocas fuentes de puertas para adentro. De hecho, el partido de Santiago Abascal ya ha deslizado que intentará entrar en el Gobierno de Juanma Moreno en caso de que no obtenga la mayoría absoluta, lo cual sería rápidamente utilizado por el PSOE.

Además, su posición con respecto a Gaza también ha generado quebraderos de cabeza. Feijóo fijó claramente posición el miércoles en el Congreso censurando “la masacre” provocada por Israel. Pero el mensaje no fue repetido por todas sus estructuras territoriales. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso continuó respaldando al Gobierno de Benjamín Netanyahu, haciendo evidente una discrepancia que ha ocupado buena parte de las tertulias de radio y televisión.

“Feijóo hizo bien el Congreso. Y en política internacional, lo razonable es que Génova marque la posición. Hay que ayudarle un poquito más…”, sugería un presidente autonómico. En Andalucía, Extremadura, Aragón o Castilla y Léon se alinearon con la posición de su jefe de filas, que Sol “respeta” pero no comparte, según precisaron las fuentes consultadas.

Para Génova, lo vivido es muestra de las “distintas sensibilidades” en el partido pero no creen que erosione el liderazgo de Feijóo. Tal y como publicó El HuffPost, el líder popular se verá cara a cara con todos sus líderes territoriales, incluida Ayuso, en un retiro en Murcia el último de semana de este mes. Un cónclave en el que, además de avanzar en el plan migratorio del partido, se pedirá “unidad de mensaje” para que Sánchez “no pueda aprovecharlo”.