Rueda sabía de la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro hace casi cuatro meses  

Relevo inmediato en una cartera clave de la Xunta de Galicia del popular Alfonso Rueda. El ya exconselleiro do Mar Alfonso Villares ha formalizado el traspaso de poderes este jueves, tras presentar su dimisión ayer al estar investigado por una presunta agresión sexual a la conocida actriz y modelo Paloma Lago. Con todo, ha trascendido un nuevo dato. El propio mandatario gallego ha admitido que conocía desde el mes de febrero la denuncia contra Villares, que también ha solicitado darse de baja temporalmente como afiliado del PP.

"En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes", ha relatado Rueda a los medios, concretando que "o sea, que me comenta cuando termina de hacerla, cuando vuelve a Santiago".

Tras esa conversación, Rueda ha indicado que le pidió a Villares que le mantuviese "informado" de "cualquier otra novedad", así como de "cualquier otro pronunciamiento". En esa línea, el presidente de la Xunta también ha explicado -abordando los cerca de 4 meses en los que tuvo constancia de la denuncia- que Villares "no vuelve a tener ninguna otra comunicación después de la declaración en comisaría hasta que esta semana, el viernes pasado, recibimos en la Xunta de Galicia una comunicación del Tribunal Superior de Xustiza preguntando si esta persona, Alfonso Villares, es aforada, y esta misma semana me comunica que recibe una notificación con su imputación".

¿Por qué Rueda no le cesó cuando supo de la denuncia?: las "circunstancias" y el "pequeño resumen"

Tras estas declaraciones, se ha producido la pregunta obvia. Entonces, ¿por qué Villares no fue cesado cuando se supo que había sido denunciado por un presunto caso de agresión sexual contra la presentadora ferrolana? Rueda ha afirmado que esa acción se produce "en cuanto se produce ese pronunciamiento judicial", es decir, lo ocurrido en la jornada de ayer.

Los periodistas presentes en las declaraciones del mandatario gallego han querido concretar si Rueda sabía de la existencia de la denuncia, pero también del carácter de esta. Es decir, si sabía que era una denuncia por supuesta agresión sexual. "Él me comenta, lógicamente, lo que le comentan al llegar a comisaría, las circunstancias y me hace un pequeño resumen", ha respondido, dando a entender que sí: "Él me explica la situación, me explica su actuación y le digo que, oye, muy bien, cualquier pronunciamiento que se produzca a partir de ahora, cualquier nuevo movimiento, por supuesto, me informas".

El PP se defiende: "En Galicia y en el PPdeG se actúa con rapidez"

En este sentido, fuentes del Partido Popular han trasladado a El HuffPost que esta dimisión "se trata de una situación estrictamente personal que nada tiene que ver con la gestión pública", al tiempo que "busca comparecer ante la justicia como cualquier otro ciudadano, renunciando al aforamiento al que tendría derecho como conselleiro, para evitar proyectar dudas sobre su inocencia o empañar la imagen de la Administración en la que prestó servicio".

Desde las filas populares señalan también que es un caso distinto a los de otros partidos. "En Extremadura el PSOE hizo correr la lista para convertir en aforado al secretario general del PSOE regional, un día antes de que el jueza abriera juicio oral contra él por la contratación del hermano de Pedro Sánchez", critican, contraponiendo que "en Galicia, el conselleiro del Mar dimite nada más conocer una acusación para renunciar a su aforamiento y defenderse como cualquier ciudadano".

A juicio del PP, "en Galicia y en el PPdeG se actúa con rapidez, decencia y honestidad para preservar las instituciones", mientras que "el PSOE y el sanchismo usan las instituciones a su servicio y pervierten las prerrogativas legales". Y cierran filas con el propio exconselleiro: "Reiteramos el derecho de Alfonso Villares a defender su presunción de inocencia, al tiempo que subrayamos nuestro respeto por el funcionamiento de la Justicia".

Esa consigna ha quedado plasmada en el acto de traspaso de cartera autonómica. "Me encantaría poder recuperarlo para la vida publica", ha subrayado Rueda, quien se ha fundido en un abrazo con Villares, pero también ha dejado un importante espaldarazo al indicar que le desea "toda la suerte del mundo" y que espera que "se haga justicia". Y que sea "cuanto antes". La sucesora de Villares -y antes su directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en la misma consellería- también le ha mostrado su apoyo. Ha pedido que "se haga justicia" y se ha mostrado convencida de que podrá recuperar la "vida pública".