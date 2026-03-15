El avión más grande del mundo era tan inmenso que tenía un tren de aterrizaje de 32 ruedas, pero ha sido destruido

Mide 84 metros de longitud, cuenta con seis motores, contiene un tren de aterrizaje de 32 ruedas y tiene un peso en vacío de 285 toneladas. Se trata del Antonov An-225 Mriya (o "sueño" en ucraniano), el avión de transporte más grande y de mayor capacidad de carga del mundo. Según informa el diario británico Daily Express, ha sido destruido.

Tal y como reza la publicación, esta aeronave fue construida por la Unión Soviética en la década de los ochenta: realizó su primer vuelo en 1988. Originalmente, se le asignó la tarea de transportar el transbordador espacial para el programa espacial soviético, que finalmente llegó a París en 1989.

No obstante, el avión fue destruido en 2022, al comienzo de la guerra en Ucrania, a manos de los soldados del ejército ruso, cuando quedó atrapado en el fuego cruzado durante la Batalla del Aeropuerto de Antonov, cerca de Kiev, Ucrania.

"Ha batido más de 200 récords mundiales"

El enorme avión fue diseñado para transportar cargas extremadamente pesadas, como piezas individuales de hasta 200 toneladas. No obstante, en declaraciones al medio, los expertos aseguran que fue capaz de transportar hasta 250 toneladas de carga, lo que equivale al peso medio de 52 elefantes maduros".

"El AN-225 ha batido más de 200 récords mundiales, incluyendo el transporte aéreo de la carga más pesada del mundo y la carga más larga del mundo", aseguran en conversación con el diario británico. "Entrar en el Mriya podría sentirse más como entrar en un hangar que en una aeronave", agrega otra fuente.

"Cargar objetos tan masivos fue posible gracias a su característico morro, que se inclinaba hacia arriba para crear una rampa de carga". Tal y como reza la publicación, la reconstrucción del Antonov AN-225 Mirya costaría a día de hoy alrededor de 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros).