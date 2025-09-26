Sánchez acusa a Netanyahu de sembrar "semillas de potencial terrorismo" en el mundo

Pedro Sánchez, el presidente español, y Christiane Amanpour, periodista de la CNN, el 25 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU, en Nueva York.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó esta pasada noche que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "está creando un Oriente Medio más inestable", algo que también afectará a corto plazo a España y al sur de Europa, en unas declaraciones a la cadena CNN durante su visita a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Entrevistado por la reconocida periodista Christiane Amanpour, Sánchez afirmó que desea "el mejor futuro para Israel", pero señaló que Netanyahu camina en la dirección contraria porque "está sembrando las semillas del potencial terrorismo en el futuro (algo que) no es aceptable para la región, para la sociedad y para nosotros".

"La cuestión aquí es, permítame decirlo de esta manera. ¿Es Israel hoy más seguro que antes de los ataques terroristas? ¿Está Israel más aislado que antes de los ataques terroristas? Yo creo que sí. Está más aislado. Es más inseguro. Y quizás este sea el plan del primer ministro Netanyahu, crear una amenaza de inseguridad en el seno de la sociedad israelí que pueda explicar lo que está haciendo con respecto no solo a Gaza, sino también a la ocupación de Cisjordania", denuncia el socialista.

Sánchez indicó que España pertenece al espacio mediterráneo, donde ahora cabe "prever para las próximas décadas un Oriente Medio más inestable, algo que afecta geopolíticamente a España y al flanco sur de Europa".

El presidente abundó en la idea de que "el mayor error que el Gobierno de Israel está cometiendo es cómo combatir el terrorismo" porque esa lucha debe hacerse "dentro de un marco legal y esto no está sucediendo en el caso de Israel", que practica "únicamente el bombardeo sin ningún tipo de diálogo político con los moderados de la sociedad palestina, que existen".

Para Sánchez, la guerra de Gaza no es una lucha contra el terrorismo -como proclama Israel- porque "hay una dimensión política: ¿cómo marginalizar el apoyo que Hamás tiene dentro de la sociedad palestina?", se preguntó.

También hubo tiempo para hablar de la Flotilla que va rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. El buque de acción marítima Furor ha zarpado este jueves de madrugada del puerto de Cartagena con destino al Mediterráneo oriental para proteger a la llamada Global Sumud Flotilla, en la que participan ciudadanos españoles. Sánchez ha destacado que sus soldados estarán ahí para "rescatarlos, por si las fuerzas israelíes atacan la flotilla", aunque enfatiza que hay representantes de 45 países, miembros de ONG, políticos y hasta diputados de diferentes Parlamentos nacionales.

"Esperemos que puedan proporcionar esta ayuda humanitaria y, por supuesto, esperemos que no les pase nada a estas personas. Y, por supuesto, proporcionaremos esa salvaguarda por si sufrieran algún ataque", dijo. A la pregunta de si este gesto puede llevar a un "enfrentamiento" entre España y las fuerzas israelíes, Sánchez ha sido rotundo: "No, no, no, no. No, en absoluto. Lo que haremos será rescatar a los miembros de la flotilla y proporcionarles seguridad".

Réplica a Trump

Amanpour también preguntó al español por el discurso del martes, en el debate de líderes de la Asamblea de la ONU, del norteamericano Donald Trump, en el que se refirió esencialmente a la inmigración y al cambio climático y proclamó: "Vuestras naciones se van al infierno", en referencia a Europa. En lo que respecta a la migración, dice Sánchez que "no cabe duda de que estamos en contra de los traficantes y luchamos contra la migración irregular", pero "en los últimos siete años en España hemos recibido dos millones de inmigrantes y al mismo tiempo hemos reducido la tasa de desempleo en un 40%. Y ahora estamos creciendo. El año pasado, un 3,5% y este año un 2,7%. Así que representamos más o menos el 30% del crecimiento económico total de la Unión Europea". "Esto también es gracias a la contribución de la migración regular a la situación económica de España", defendió.

Y en cuanto a la transición ecológica o verde, "la experiencia española demuestra que, cuando tienes más fuentes renovables en tu combinación energética, eres capaz de bajar los precios de la electricidad. En el caso de España, desde 2017 hemos bajado los precios de la electricidad un 50%, un 50%", ahonda.