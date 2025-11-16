El Gobierno cumple dos años y Sánchez saca pecho: "No hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie y ahí están los resultados"

El PSOE ha publicado este domingo un vídeo para celebrar el segundo aniversario del actual Gobierno en el que Pedro Sánchez, actual presidente de España, repasa los logros de la legislatura acompañado de intervenciones de varios ciudadanos.

"Hoy hace dos años que formamos gobierno tras las últimas elecciones y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie. Ahí están los resultados", comienza mencionando Sánchez.

A continuación, destaca que "España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas", una cifra alcanzada por primera vez en la historia, y que es un país "que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social". Todo ello "sin dejar de lado uno de los principales compromisos de mi gobierno, que es el compromiso climático".

Vivienda, DANA y sanidad

El presidente continúa con una batería de medidas económicas y sociales que, según afirma, definen el carácter del Gobierno. "Hemos dedicado más de 8.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA", enfatiza, sumando después avances en sanidad y conciliación. "Hemos ampliado la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental, también de gafas, así como los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas", detalla.

Aun así, reconoce que todavía queda trabajo por hacer, confesando que la vivienda "continúa siendo nuestra prioridad". No obstante, remarca que ya se ha avanzado en este tema con medidas como la eliminación de las 'Golden Visa', la regulación de los alquileres de temporada y la aprobación de "la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia".

Su discruso se ha visto interrumpido en varias ocasiones por ciudadanos que han destacado otros logros del Ejecutivo. Un hombre que le ha recordado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). "Y han blindado la subida de nuestras pensiones conforme al IPC", ha añadido una mujer. Otra ha celebrado que "se ha aprobado una Ley de Paridad para que las mujeres ocupemos al menos el 40% de los puestos directivos de las grandes empresas".

Por último, una joven ha mencionado que, en materia de educación, "este curso han aumentado las becas a 2.544 millones de euros, un 82% más que en 2018". Se trata de uno de los mensajes centrales, orientado a un electorado joven que el PSOE busca recuperar tras meses de desgaste.

Derechos humanos y proyección exterior

El vídeo reserva un último bloque a la política exterior, un ámbito en el que el presidente insiste en situar a nuestro en un rol activo. "España continúa erigiéndose como uno de los principales defensores de los derechos humanos en Palestina y Ucrania", afirma. "Somos uno de los referentes mundiales en políticas progresistas", apostilla.

"En definitiva, somos el gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie. Y vamos a seguir siéndolo", concluye el presidente de España.

Con este vídeo, el PSOE celebra dos años de legislatura sintetizando su balance en cifras y medidas sociales, a la vez que busca proyectar una imagen de estabilidad, cercanía y continuidad en un contexto político marcado por la inestabilidad.