Sánchez critica el "cinismo" del PP con Bildu y reitera a los abertzales su reproche sobre las listas

ETA está presente en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y se filtra en todo debate político. Lo hizo este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado, lo hizo incluso en el debate de candidatos a la Comunidad de Madrid, y lo ha hecho en la sesión plenaria de este miércoles en el Congreso.

Lo ha vuelto a introducir el PP, de la mano de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, en una intervención en la que ha acusado al jefe del Ejecutivo de no cumplir sus promesas durante la última campaña electoral en la que, según la diputada 'popular', Sánchez se comprometió a no pactar con los abertzales. "¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad?", ha querido saber Gamarra.

Sánchez ha contestado reprochando al PP su falta de argumento cuando "ETA no existe" porque "fue derrotada hace doce años por la democracia por un Gobierno socialista en España y en Euskadi". "Eso es lo que no aceptan, lo que no pueden digerir", ha dicho el presidente del Gobierno quien, como ya hiciera 24 horas antes con Feijóo, ha recordado cuando el PP negoció con la banda cuando estaba en activo, así como cuando acercó presos e incluso excarceló a algunos de ellos.

También ha recordado que Bildu ya presentó condenados en sus listas en el año 2015 y que entonces "no pusieron el grito en el cielo como hoy".

Entonces, se ha producido un momento muy llamativo en el hemiciclo. Sánchez ha preguntado a los diputados del PP si serían capaces de reiterar "cosas tan deleznables" como que "Zapatero traicionó a los muertos" o que "Rubalcaba era cómplice de ETA", a lo que muchos parlamentarios han respondido que sí. "¿Serían capaces de decir, como dijo Rajoy, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11-M?", ha preguntado el presidente. Ahí el silencio ha sido atronador. "Esa es la verdad, que hacen declaraciones infames que no son capaces de sostener".

Gamarra se ha agarrado entonces al argumentario para repetir lo que ya dijo Feijóo en el Senado, que Sánchez es más duro con el PP que con Bildu. "No es a mí ni a mi partido a quien tiene que tratar así. Ser tan cruel con el PP y tan complaciente con Bildu es lo que va a marcar su historia para siempre", ha aseverado.

"La sociedad española no olvida, por mucho que usted lo blanquee y lo legitime", ha insistido Gamarra, que ha vuelto a exigir a Sánchez que reclame la renuncia de los candidatos de Bildu condenados por delitos relacionados con terrorismo. "¿Va a romper con Bildu o con la decencia?", ha preguntado entonces la popular.

"Si no va a romper, sea valiente y dígalo. Volveré a pactar, que se enteren los barones y candidatos socialistas. Ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bildu nos lo podíamos esperar, de usted, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, no", ha afirmado entre las protestas de los diputados socialistas.

El presidente del Gobierno ha vuelto a repetir que en 2015 el PP no protestó por una circunstancia similar y que eso "es un ejemplo del mayor cinismo que siempre ha tenido el PP a la hora de utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo". Tras su intervención, los diputados de PSOE y Unidas Podemos se han puesto en pie para aplaudir al jefe del Ejecutivo.

Poco después ha sido el turno de la diputada de Bildu Mertxe Aizpurúa, que ha puesto en valor las medidas sociales que su formación ha apoyado y que han permitido al Gobierno sacarlas adelante.

Algo a lo que Sánchez ha contestado con una apostilla inicial, también conocida, puesto que la pronunció este fin de semana: "Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas. Será legal pero no es decente. Lo que se tiene que pedir es un mensaje mucho más rotundo de reparación, perdón, reconciliación y homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante la actividad de la banda terrorista".