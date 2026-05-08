Sanidad confirma un caso sospechoso de hantavirus: una mujer de Alicante que voló cerca de la fallecida en Sudáfrica 

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes que se ha procedido a aislar a una mujer de Alicante que presenta síntomas compatibles con el hantavirus y que se sentó en un avión cerca de la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció en Johannesburgo (Sudáfrica) por esta misma enfermedad.

En una rueda de prensa, el secretario de Estado, Javier Padilla, ha señalado que la mujer, que reside en Alicante, tiene "síntomas relacionados con tos y malestar general". "De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital" para dejarla en aislamiento. Ahora se le ha tomado una muestra "para ver si da positivo o negativo", ha señalado.

Padilla, no obstante, cree que es muy difícil que la mujer esté contiagada de hantavirus porque "iba dos filas más atrás en el avión y el contacto fue breve", ha señalado.

Otro ciudadano, de origen sudafricano y que también estuvo sentado muy cerca de la fallecida, viajó a Barcelona pero ya se encuentra fuera del país.