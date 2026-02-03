Se jubilan con 4,3 millones y su mujer se niega a viajar para no gastar "la herencia de los nietos"

La jubilación es un momento de la vida que, normalmente, se espera con alegría. Tras años y años trabajando, el jubilado puede ya disfrutar del resto de sus días sin la obligación de acudir a su puesto de trabajo. Sobre todo porque ese momento cada vez llega más tarde.

Desde este 1 de enero de 2026, la edad de jubilación ordinaria en España ha vuelto a subir y se ha situado en los 66 años y 10 meses, aunque con la opción retirarse a los 65 años para aquellos trabajadores que cuenten con 38 años y tres meses de cotización a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral. El objetivo es que en 2027, y ya de forma permanente, la edad de jubilación se establezca en 67 años.

Cuando alguien se jubila, siempre que la salud lo permita, muchas personas deciden hacer cosas que hasta entonces - por culpa de las obligaciones laborales - no podían hacer: viajar más, más ocio, más "caprichos"...

Pero, ¿debemos gastarnos todo el dinero sin pensar en nuestros hijos o familiares? ¿Hay que tener en cuenta la herencia que les dejaremos algún día? Eso es lo que un jubilado de 70 años se ha preguntado en el medio de comunicación kiplinger.com.

"Mi esposa y yo nos jubilamos a los 70 años con 4,3 millones de dólares en nuestras cuentas bancarias. Quiero viajar, pero ella se siente culpable por gastar la herencia de nuestros nietos. Amo muchísimo a mis nietos, pero siento que ahora es el momento de viajar y divertirme. ¡Ayuda!", señala el hombre.

JoePat Roop, presidente de Belmont Capital Advisors, cree que es algo habitual que los ahorros de toda la vida se vean más como un castigo que como una oportunidad. "Ven ese dinero como un gran cubo repleto de billetes, sin entender que pueden dividirlo y destinarlo para diferentes fines", asegura este experto.

Puede resultar complicado pensar sobre cómo gastar los ahorros para la jubilación cuando uno tiene esa mentalidad "antigua", lo que a su vez genera sentimiento de culpa cuando los gastos no se consideran "debidamente necesarios".

"Una vez que los ahorros empiezan a percibirse como la herencia futura de los hijos o de los nietos, el gasto puede parecer irresponsable, incluso cuando el único propósito del ahorro era disfrutar y asegurar una jubilación tranquila", explica Roop. "Ese cambio de mentalidad puede convertir silenciosamente una jubilación muy exitosa en una restrictiva".

Por eso, tanto esta pareja jubilada como cualquier otra puede beneficiarse de un plan financiero bien pensado.

"Cuando surgen este tipo de conflictos, trabajar con un asesor financiero suele ser la mejor respuesta", explica Ben Howarth, asesor financiero de Barnum Financial Group. "Un asesor puede presentar opciones, ejecutar diferentes escenarios y ayudar a brindar la claridad y la confianza necesarias para disfrutar del dinero que tanto les costó ganar".

Un punto adicional a considerar, dice Roop, es que es posible que los hijos/nietos realmente quieran que sus padres o abuelos viajen y disfruten de su dinero, lo que también ayudaría a evitar sentimiento de culpa si terminan recibiendo una gran herencia.

"La mayoría de los hijos y nietos no quiere una herencia mayor si se produce a costa de ver a sus padres o abuelos vivir menos de lo que deberían", insiste Roop. "Lo que normalmente quieren es verlos realizados y disfrutando de la vida que construyeron durante décadas", añade.

Puede que no esté de más que usted, si es jubilado, se siente con sus hijos o nietos para tener una conversación sincera sobre sus planes económico. Eso les ayudará, probablemente, a disfrutar de ese dinero ahorrado durante tantos años sin ningún sentimiento de culpa.