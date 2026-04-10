Soraya Vega (PSOE): "Es tiempo de que una mujer lidere el Partido Socialista en Extremadura"

La fecha decisiva para el devenir del futuro del Partido Socialista en Extremadura se acerca. Este sábado se celebrarán las primarias de la organización del puño y la rosa donde dos candidaturas se presentan ante más de 9.000 militantes. Después de los malos resultados del 21 de diciembre de 2025 y la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por ellos, el PSOE autonómico marcará la dirección que determinará los siguientes pasos del partido. El HuffPost ya ha hablado con Álvaro Sánchez Cotrina, una de las opciones que se encuentran encima de la mesa.

Soraya Vega (Badajoz, 1987) recorrió pueblo a pueblo durante la campaña electoral de los pasados comicios autonómicos y, ahora, hace lo propio para ganarse la confianza de sus vecinos y vecinas. Tiene el claro el reto al que se expone: "Lo afronto con responsabilidad, rigor y la voluntad de poner toda mi capacidad de trabajo al servicio de una organización que ha aportado mucho a Extremadura, a nuestra generación y especialmente a las mujeres". Además, se muestra especialmente orgullosa del presidente de su partido y al Ejecutivo. "No tengo ninguna duda: respaldo plenamente al Gobierno socialista y a Pedro Sánchez", asegura.

¿Por qué decidió dar el paso para presentarse a la Secretaría General del PSOE en Extremadura?

Fueron muchos compañeros y muchas compañeras quienes, desde hace algún tiempo —sobre todo después del 21 de diciembre y de todo lo que sucedió en aquellos días—, ya tras las vacaciones de Navidad, me animaron a dar el paso. También recibí el apoyo de personas ajenas a la organización, vinculadas a los movimientos sociales en Extremadura. Lo valoré, lo pensé y finalmente tomé la decisión.

Además, lo hice con una dirección muy clara, con unos plazos definidos y con el propósito de recorrer cada una de las casas del pueblo, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora.

Coménteme, ¿cómo vivió usted, a título personal, aquellas elecciones de Extremadura de diciembre?

Recorrí muchos pueblos de Extremadura pidiendo el voto para mi partido y para nuestro candidato, que es lo que siempre me han enseñado que debemos hacer las socialistas y los socialistas. Es lo que he aprendido y lo que seguiré haciendo siempre: pedir el voto para nuestro partido y para nuestras candidatas y candidatos para mejorar la vida de la gente.

Lo viví con mucha intensidad, responsabilidad y trabajo, como cada vez que hay elecciones desde que tengo alguna responsabilidad en el partido.

¿Qué diferencias tiene su candidatura respecto a la de Sánchez Cotrina?

Ayer pudimos verlo en el debate. Mi candidatura parte de un proyecto que no mira hacia atrás ni pretende retroceder, sino avanzar.

Ese es el partido que queremos: avanzar defendiendo nuestros valores y nuestro legado, con toda la militancia, juntos y juntas. Un partido que avance con determinación para impulsarse a sí mismo y también a Extremadura, dando respuesta a los problemas actuales de los extremeños y extremeñas.

En un tuit reciente dijo que es incompatible aspirar a la Secretaría General y aprovechar los recursos de las instituciones para ello. ¿Se refería a él?

Me refería, en general, a que el partido tiene gente suficiente para organizarse sin que una sola persona tenga que apoyarse en todo. Lo que defiendo es que quien se presenta a la Secretaría General no debe contar con el respaldo de una estructura institucional que le otorgue ventaja sobre el resto de candidaturas.

En todo caso, algunos medios han señalado que ninguno de los dos candidatos sois 'sanchistas', ¿cuál es su postura respecto a Pedro Sánchez y su Gobierno?

Estoy muy orgullosa del Gobierno de Pedro Sánchez y lo digo con total claridad. También del papel que está desempeñando en la política internacional en un momento en el que el mundo necesita líderes que se posicionen a favor de los derechos humanos y de la paz, con un mensaje claro de rechazo a la guerra y de respeto a los acuerdos internacionales.

Estoy profundamente orgullosa del Gobierno socialista y del secretario general de mi partido en este y en otros ámbitos que afectan directamente a la vida de las extremeñas y los extremeños. Por ejemplo, medidas como la subida del salario mínimo, que beneficia a más de 80.000 trabajadores en Extremadura, o el incremento de las pensiones, que afecta a más de 240.000 personas.

No tengo ninguna duda al respecto: respaldo plenamente al Gobierno socialista y a Pedro Sánchez.

¿Por qué propone reducir el número de integrantes de la Ejecutiva regional?

Porque apostamos por ejecutivas más operativas. El PSOE está en la oposición y necesita un equipo que trabaje intensamente, con el objetivo de ganar las próximas elecciones municipales y estar preparado para recuperar el Gobierno regional.

Además, puedo permitirme una ejecutiva más reducida y eficaz, sin peajes ni puestos que repartir.

Sobre el posible acuerdo entre Partido Popular y Vox en Extremadura, ¿cree que se producirá o existe riesgo de repetición electoral?

Creo que no habrá repetición electoral. Han lanzado mensajes claros de entendimiento. Extremadura lleva meses paralizada: hace tres meses que se celebraron elecciones y seguimos con un Gobierno que no funciona. Es necesario que ese acuerdo se materialice cuanto antes para desbloquear la situación. Actualmente tenemos un Gobierno paralizado, que no está respondiendo a los intereses de las extremeñas y los extremeños.

¿Cómo afronta el PSOE estos años en la oposición y qué se puede esperar del Gobierno del PP y Vox?

No espero nada del Gobierno de María Guardiola. Estamos viendo una situación de bloqueo total y una falta de proyecto para Extremadura. No sabemos qué quiere hacer el Partido Popular, mientras se debilitan los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

Además, hay una cuestión preocupante: la pérdida de voz y autonomía de Extremadura, algo que ha costado muchísimo construir. Las decisiones deben tomarlas las extremeñas y los extremeños, no imponerse desde Madrid como han hecho Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal.

¿Cuáles son las tres principales propuestas de su proyecto para el PSOE en Extremadura?

Nuestro proyecto se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la presencia: estar de forma permanente en las casas del pueblo y en las agrupaciones, con actividad y rendición de cuentas por parte de quienes tenemos responsabilidades institucionales.

En segundo lugar, la escucha: atender a la militancia, recoger sus preocupaciones y trasladarlas a las instituciones, fortaleciendo alianzas.

Y, en tercer lugar, generar comunidad: colaborar con organizaciones afines como UGT, UPA o Juventudes Socialistas, para construir un proyecto compartido basado en la solidaridad, la justicia social, la igualdad y la paz.

También es fundamental adaptar nuestra ideología a los retos del siglo XXI: empleo juvenil, transición climática, igualdad, conciliación, corresponsabilidad o la lucha contra la violencia de género y los discursos negacionistas.

Por último, si resulta elegida, sería la primera mujer secretaria general del PSOE en Extremadura. ¿Qué significa eso para usted?

Lo afronto con responsabilidad, rigor y la voluntad de poner toda mi capacidad de trabajo al servicio de una organización que ha aportado mucho a Extremadura, a nuestra generación y especialmente a las mujeres.

Estoy convencida de que es tiempo de mujeres y de que una mujer lidere el Partido Socialista en Extremadura.