"Sudaca", "tucumano": los insultos xenófobos de Vox contra Gerardo Pisarello

A Vox no le molestaron tanto las palabras de Gerardo Pisarello como que estas fueran dichas por una persona nacida en Tucumán, Argentina. Así lo atestiguan los insultos que recibió este jueves el diputado de Sumar durante el debate para la aprobación definitiva de la ley de amnistía.

Desde la bancada del partido ultraderechista se escucharon palabras de agravio contra todo aquel que defendiera la amnistía, pero a ninguno de ellos les recordaron su lugar de nacimiento, solo a Pisarello. No se escuchó ningún “madrileño” o “vallisoletano” con tono despectivo, pero sí “sudaca” o “tucumano”.

Si, como explicaba Martín Caparrós en The New York Times para resignificar el vocablo ‘sudaca’, “las palabras no tienen más sentido que el que muchos quieren darles”, la significación que los diputados de Vox no deja lugar a dudas. Su uso da la razón a la acepción de la RAE, que lo considera un “adjetivo despectivo” para referirse a un sudamericano o hispanoamericano.

El ‘sudaca’ de Vox es el que se usa todavía hoy en muchos partidos de fútbol para insultar a jugadores sudamericanos. No en vano, detallaba Caparrós, “fueron barras bravas del Real Madrid y el Barcelona los que empezaron a usarla como insulto”. Es el ‘sudaca’ de la agresión racista que se produjo en el Metro de Madrid hace unos años. Es el sudaca que dos policías locales de Las Palmas de Gran Canaria utilizaron en febrero de 2021 para insultar y agredir a cuatro personas.

Los insultos a Pisarello llegaron después de que el diputado de Sumar contestase a las alusiones del líder de Vox, Santiago Abascal, durante su discurso. En su respuesta, Pisarello, "nieto de republicanos andaluces”, se mostró orgulloso de “ser catalán y latinoamericano”. “Aunque fuera de Senegal o Donosti, los que vivimos y trabajamos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah”, señaló.

La fijación de Vox con Pisarello por sus orígenes no es nueva. En septiembre de 2020, de hecho, llegaron a espetar en Twitter que habría que haberle “devuelto a Argentina con una patada en el culo”. Entonces, la exdiputada brasileña de ERC María Carvalho y conocida activista contra el racismo, quiso, como Caparrós, resignificar el término ‘sudaca’. Lo hizo desde la tribuna del Congreso: “Toda mi solidaridad sudaca, antifascista y decolonial con el compañero Pisarello”.

Caparrós terminaba su artículo apelando a la reapropiación del concepto: “Usarla, apropiarla, mimarla, proclamarla: ser sudacas”. “Y si hay haraganes que suponen que con solo identificarnos – con decir quiénes somos o ni siquiera, de dónde venimos – nos insultan, que no se crean que es tan fácil: que trabajen, que busquen algo mejor”.