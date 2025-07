Sumar asegura que la reunión "no ha producido avances": "El PSOE no es consciente de la gravedad de la situación"

El portavoz de Sumar y ministro Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este miércoles que el Partido Socialista "no es consciente de la gravedad de la situación y de la urgencia de actuar ante la corrupción". "Nos tomamos muy en serio la cuestión que ha producido esta reunión entre los dos miembros del Gobierno. Debo de informarles que no se han producido avances", ha afirmado el ministro a las puertas del Congreso donde ha anunciado una hoja de ruta obligatoria para que se mantenga la unión en el Ejecutivo.

"El PSOE no parece que haya tomado consciencia de la gravedad de la situación, parece que no tienen en consideración la urgencia que tenemos de tomar medidas inmediatas contra la corrupción", ha proseguido Urtasun mostrando fragilidad en la que se encuentra en este momento la coalición formada por Sumar y los socialistas. Además, ha apuntado a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 9 de julio como "uno de los momentos clave" para la consideración de la formación en la que "deberá dar las explicaciones y su compromiso firme contra la corrupción".

Esta trama, a la que el portavoz se ha referido como "una corrupción que ha salpicado a Santos Cerdán y al Partido Socialista", no es el único punto clave que ha apuntado la formación liderada por Yolanda Diaz, que ya endurecía el pasado martes el mensaje contra las últimas noticias, también las medidas sociales son un punto fundamental. "Le hemos propuesto al PSOE un paquete de medidas y una hoja de ruta fundamental para que no decaiga la legislatura. No nos podemos pedir el inmovilismo y el maquillaje", afirmaba el ministro que apunta a que el partido de Sánchez "parece que no son conscientes de lo que está pasando y están estancados".