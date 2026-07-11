El fenómeno viral de TikTok 'Barcelona is Calling' desata una fuerte respuesta vecinal: "Nuestra ciudad no es un parque temático"

Una nueva tendencia ha llegado a TikTok. Miles de usuarios de todas partes del mundo se suman al trend Barcelona is Calling, el cual consiste en compartir vídeos que ensalzan la capital catalana como un destino absolutamente imprescindible.

Y mientras los extranjeros no dejan de promocionar la ya megaturística Barcelona, en las calles (y las redes) de la ciudad condal no deja de crecer un malestar que ya se ha traducido en multitudinarias protestas.

El fenómeno, difundido también por el usuario @trtworld, ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar el auge del turismo con la calidad de vida de quienes residen en la ciudad durante todo el año.

Un éxito viral con efectos secundarios

La etiqueta "Barcelona is Calling" ha convertido a la ciudad catalana en protagonista de innumerables vídeos y publicaciones que animan a los extranjeros a visitarla, haciendo que sus playas, sus barrios y sus monumentos vuelvan a copar las pantallas de millones de personas.

Sin embargo, muchos vecinos sostienen que esta exposición constante alimenta una presión turística que ya se percibe en el día a día. La llegada masiva de visitantes, que ya se vive prácticamente durante todo el año, intensifica el problema de vivienda y acelera el encarecimiento de la vida de la ciudad.

La contradicción es evidente: la misma imagen idílica que triunfa en redes entre el público extranjero convive con un creciente sentimiento de agotamiento entre buena parte de la población local.

"Nuestra ciudad no es un parque temático", contestan algunos vecinos en redes en respuesta a estos vídeos virales. "Mucho matcha poca marcha", comentan también en tono irónico algunos activistas catalanes, haciendo un llamamiento a acentuar las protestas ciudadanas ante esta situación de masificación de la ciudad.

A esa idea se suman otras quejas frecuentes: "Los catalanes también queremos vivir en nuestros barrios" o "Tourists go home". Críticas que son un reflejo de la preocupación de la población residente por el aumento de los alquileres, la pérdida de comercio de proximidad o la saturación de los espacios y servicios públicos que trae consigo el turismo masivo.

Protestas y reivindicaciones que no cesan

Desde 2024, el descontento de los residentes se ha expresado mediante diversas movilizaciones y protestas celebradas tanto en Barcelona como en decenas de ciudades españolas.

Las manifestaciones han reunido a cientos de miles de personas bajo lemas que reclaman un mayor control del mercado inmobiliario y de los alquileres turísticos y una regulación de la entrada de turistas que permita convivir en equilibrio.

Así, los colectivos vecinales denuncian que algunos barrios están perdiendo su identidad y se transforman en escenarios pensados casi exclusivamente para el visitante, con un notable auge de alojamientos turísticos que reducen la oferta residencial y elevan los precios de vivienda.

El reto de encontrar el equilibrio

Pese a todo el revuelo, Barcelona sigue siendo uno de los grandes motores turísticos de toda Europa y es innegable la importancia de este sector para el empleo y actividad económica de la ciudad.

La cuestión es cómo lograr que ese éxito sea compatible con la vida cotidiana de quienes la habitan. Un debate que, lejos de cerrarse, se intensifica a medida que tendencias virales y las realidades urbanas chocan en el espacio público tanto real como virtual.

Como muestra el vídeo difundido por @trtworld, el desafío de Barcelona hace ya tiempo que no es atraer visitantes, sino encontrar una fórmula sostenible que permita que residentes y turistas disfrutar de la ciudad en equilibrio.