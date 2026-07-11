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Una isla privada de 25 hectáreas en el Caribe cuesta 870.000 euros, menos que un ático en Madrid
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Una isla privada de 25 hectáreas en el Caribe cuesta 870.000 euros, menos que un ático en Madrid

Por el mismo precio tienes playas paradisiacas o el metro debajo de casa.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
La imagen de una isla.
La imagen de una isla.Matt Anderson

Tener una isla privada en el Caribe ha sido durante décadas el símbolo definitivo del lujo. Sin embargo, una propiedad recién puesta a la venta en las Bahamas cuestiona esa imagen: su precio ronda los 870.000 euros, una cifra inferior a la que alcanzan numerosos áticos en los barrios más exclusivos de Madrid.

La protagonista es Hawk’s Nest Cay, una isla de unas 25 hectáreas situada junto a Cat Island. El anuncio ha llamado la atención por la combinación de privacidad, paisaje tropical y relativa cercanía a servicios como un puerto deportivo, una pista de aterrizaje y un complejo turístico. 

Y la comparación con el mercado inmobiliario de las grandes capitales europeas resulta inevitable. Mientras el precio de las viviendas de lujo continúa escalando en ciudades como Madrid o Londres, algunos enclaves paradisíacos aparecen en el mercado con importes que, al menos sobre el papel, parecen sorprendentemente accesibles.

Un refugio tropical con servicios cercanos

Hawk’s Nest Cay ofrece playas de arena clara, vegetación exuberante y aguas tranquilas. Su costa sur presenta pequeñas elevaciones naturales con vistas panorámicas al océano, mientras que la parte norte alberga varias ensenadas aptas para el baño.

La isla se encuentra a escasos minutos del Hawk’s Nest Resort & Marina, lo que permite disfrutar del aislamiento propio de una isla privada sin renunciar a infraestructuras esenciales. Y el canal que la separa de tierra firme posee aguas profundas y protegidas, facilitando la construcción de un muelle.

Además, la zona es conocida por la pesca de marlines y macabíes, un atractivo añadido para quienes buscan combinar descanso y actividades al aire libre en un entorno privilegiado.

Un mercado tan exclusivo como cambiante

El caso de las Bahamas no es una excepción. En Croacia, la isla de Mali Kosmać se vende por unos 700.000 euros, mientras que la escocesa Mullagrach, de casi 36 hectáreas, busca comprador por unas 350.000 libras.

Aunque también hay que tener en cuenta que en el mercado de las islas privadas no es oro todo lo que reluce. Aunque la compra pueda parecer asequible en comparación con ciertos inmuebles urbanos, los costes de mantenimiento, transporte y posibles desarrollos siguen siendo elevados.

Con todo, el contraste es revelador: en plena escalada de precios en las grandes ciudades, la posibilidad de adquirir una isla caribeña por menos que un ático de lujo vuelve a demostrar hasta qué punto el mercado inmobiliario mundial es totalmente surrealista.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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