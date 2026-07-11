Lola Lolita recuerda la polémica que la relacionaba directamente con la reina Isabel II: "¡Yo soy antitabaco!"

Las redes sociales crearon, prácticamente de la nada, un bulo que persiguió a la influencer Lola Lolita durante un año. Así lo contó esta martes en Al cielo con ella, el programa que presenta Henar Álvarez en TVE.

Muchos aún recordarán el 'pillan a Lola Lolita fumando en un bar...'. Pues bien, Henar Álvarez quiso saber cuál era la mayor polémica que había tenido que soportar durante su breve pero intensa carrera como creadora de contenido.

Y Lola Lolita lo tuvo muy claro. "Hubo una muy buena. Se inventaron el rumor de 'pillan a Lolita fumando en un bar'", recordó entre risas en La 1. Aquel rumor no tenía ninguna base sólida, pues la influencer aseguró que ese estilo de vida no van con ella.

"¡Yo soy súper antitabaco! De hecho, lo detesto y nadie en mi familia fuma", afirmó ante Henar Álvarez, que no salía de su asombro al escuchar a la influencer. Pero la cosa no quedó ahí, porque Lola Lolita reveló un dato aún más sorprendente.

"Coincidió con la muerte de la reina Isabel II y la gente ya, con la broma decían que si yo me fumaba sus cenizas", explicó divertida mientras aseguraba que no todavía no entiende de dónde salió aquel meme.

¿Quién es Lola Lolita?

Lola Lolita, nombre artístico de Lola Moreno Marco, es una de las influencers más populares de España. Nacida en Elche (Alicante) en 2002, comenzó a publicar vídeos en internet cuando era adolescente y logró convertir aquella afición en una carrera profesional de enorme alcance.

Con millones de seguidores en TikTok e Instagram, su contenido gira en torno al entretenimiento, la moda, la belleza y su día a día. A lo largo de los últimos años ha colaborado con grandes marcas, ha publicado varios libros para público juvenil y ha desarrollado proyectos empresariales propios, como el festival Lolalolita Land.

Su influencia la ha llevado también a la televisión, donde ha participado en programas de máxima audiencia como El Desafío y El Hormiguero, consolidando una transición cada vez más frecuente entre las estrellas de internet y los medios tradicionales.