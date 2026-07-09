Yolanda Díaz reacciona contundente a las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales: "Le inhabilitan para gobernar España"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado con contundencia a las polémicas palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre las bajas laborales y el absentismo, que tanto han dado que hablar estos últimos días en redes sociales.

Durante el acto de conmemoración del medio siglo de la Asamblea General de CCOO de Barcelona de 1976, Díaz ha asegurado que conoce "muy bien" al presidente del PP y líder de la oposición: "Es un radical económico, ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras".

Para la ministra, las declaraciones de Feijóo son "muy graves" e incluso ha ido a más: "Sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática de la gente trabajadora de nuestro país".

Sus afirmaciones le inhabilitan para gobernar España Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, sobre Feijóo.

"Sus afirmaciones acerca de las incapacidades temporales, del (con ironía) lo que no conoce bien el absentismo en nuestro país, le inhabilitan para gobernar España". Por eso ha pedido que se deje de "criminalizar a la gente trabajadora" y se ha dirigido a la extrema derecha y a la derecha extrema, "que son lo mismo", para pedirles que dejen de criminalizar.

"Y que actúen en esas comunidades autónomas en las que gobiernan para arreglar el problema que se llama sanidad pública en nuestro país, eso es lo que tienen que hacer y dejar de decir barbaridades en España", ha añadido.

El PP matiza y Ayuso reafirma

Tras las miles de reacciones y críticas de usuarios, además de otras personalidades del mundo de la política como Óscar Puente y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el PP ha querido matizar a su líder.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, afirmó que Feijóo quiere reducir el salario de los trabajadores en el caso de que se pueda "producir fraude" y que solo quería abrir un debate sobre el tema. Quien ha reafirmado todavía más a Feijóo es Ayuso: "Seré clara, el presidente Feijóo tiene más razón que un santo".

La presidenta madrileña defiende que en España solo se legisla "para que contratar sea sospechoso": "Cuando una persona deja de ir a trabajar, recae ese trabajo sobre muchos compañeros y va sobre su propia empresa porque, al final, si la empresa es pequeña y tiene un problema de absentismo generalizado, esa empresa llega a cerrar".