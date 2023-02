'The Guardian' se fija (y no de cualquier forma) en la polémica del último proyecto de Ayuso en Madrid

El diario británico The Guardian ha publicado un artículo sobre el importante malestar que ha causado en Madrid el último proyecto puesto en marcha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ampliar la Línea 11 de Metro.

El citado se hace eco de las protestas de algunas de las principales asociaciones críticas que califican los planes de la dirigente regional como "bárbaros" por intentar deshacerse de más de 1.000 árboles "situados en dos parques populares".

"Aunque en un principio la Comunidad de Madrid tenía previsto construir dos nuevas estaciones de la línea 11 del metro en las calles suroeste del centro de la ciudad, ahora ha decidido que las estaciones se ubicarán en el antiguo tramo de Arganzuela del parque Madrid Río y en el cercano parque de Comillas", ha relatado el diario británico.

The Guardian se ha hecho eco de que el nuevo plan conllevará la tala de 1.027 árboles, "algunos de ellos con más de 50 años" y ha hablado de la "furiosa respuesta" que encabezan "una coalición de grupos vecinales y de la ONG ambientalista Ecologistas en Acción".

El medio británico ha recopilado el enfado que Susana de la Higuera, de la asociación de vecinos Pasillo Verde Imperial, ha dejado sobre el nuevo proyecto. "Al poner la estación dentro del parque, tendrán que talar más de 500 árboles en el parque de Madrid Río, que incluye lo que fue el parque histórico de Arganzuela, que fue plantado en 1969", ha explicado ella.

The Guardian intentó hablar con el Ayuntamiento de Madrid y le dijeron que deberían hablar con el Gobierno autonómico, quién no quiso responder a las preguntas. Pero, aún así, en su artículo, reconoce que las palabras de José Luis Martínez-Almeida asegurando que "no se perdería ni un solo árbol" no han servido para "aplcar sentirán más profundamente la pérdida de los árboles".

Una noticia de la que se ha hecho eco la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, desde su cuenta de Twitter. "La protesta de los madrileños por la tala de más de 1000 árboles en Arganzuela llega a The Guardian. Ciudades más verdes, arboladas y con espacios públicos ganados para viandantes; compatibles con transporte público y desplazamientos no motorizados", ha criticado este domingo.

En la concentración de este sábado, miles de personas han salido a la calle, cerca del parque de Arganzuela, en señal de protesta y con gritos de "no a la tala", "aquí se queda la arboleda" y "en Madrid sobran coches, no árboles".