Todo en el aire

A Pedro Sánchez se le acumulan los frentes. El presidente del Gobierno no tiene garantizados los apoyos para convertir en realidad la delegación de competencias a Cataluña en materia de migración y, además, se ha visto en la obligación de incluir en la agenda el aumento del gasto militar. Razón por la que, tras más de un año sin contacto alguno, ha decidido convocar a Alberto Núñez Feijóo. Será el próximo jueves en Moncloa a las 10:00 de la mañana, según ha concretado sus jefes de gabinete.

"Partido a partido", afirmó Pedro Sánchez el jueves en Bruselas, tras verse con sus homólogos europeos en un Consejo extraordinario para abordar la situación de Ucrania. Una máxima que aplica a su día a día gubernamental. Sobre lo pactado con Junts, en Moncloa minimizan su impacto.

Para empezar, el presidente y su equipo venden esa cesión al independentismo como si la iniciativa hubiera partido del propio Gobierno, siendo una pata más del estado de las autonomías que beneficiará a todos. "No se transfieren competencias, que siguen siendo del Estado. No hay inconstitucionalidad alguna".

El discurso, de momento, no se lo compran ni dentro ni fuera del PSOE. En las filas socialistas, el cargo más beligerante se daba por descontado en Moncloa: Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha. Si bien, también se han escuchado críticas más o menos nítidas desde Extremadura y, en menor medida, en Andalucía. También en el grupo parlamentario se reconoce que "tiene difícil venta" aunque "si algo ha quedado constatado es que todo pasa", en palabras de un diputado. Fernando Grande-Marlaska, que aseguró que no se iba a producir lo que ha terminado sucediendo, ha optado por guardar silencio.

El problema de verdad lo tiene Sánchez con sus socios parlamentarios. El "no" de Podemos parece hoy por hoy rotundo. Y sin los morados no hay más que hablar. Además, el primer apoyo público de Yolanda Díaz no garantiza todos los votos del conglomerado Sumar, al menos a tenor de las declaraciones de algunos de sus portavoces. Tanto Izquierda Unida como Compromís ya han avisado de que no están nada cómodos las nuevas cesiones a Junts.

"Yolanda tiene que controlar a Sumar", es el mensaje que lanzan desde la Moncloa, en un claro toque de atención a su vicepresidenta. "No deja de ser curioso que algunos grupos que están diciendo que no a esto se autodenominen plurinacionales", llegó a afirmar el propio Sánchez en su alocución desde la capital comunitaria. "Lo importante será lo que decida la dirección del grupo", enfatizan desde Sumar, dando a entender que al final habrá unidad de voto.

"Nosotros ya hemos cumplido. Es un acuerdo más entre el PSOE y Junts. Si luego, no hay una mayoría suficiente en el Congreso, no es nuestro problema", llegan a sugerir fuentes del grupo socialista en la Cámara Baja. Si bien, el jefe del Gobierno no ha dado por perdida esta batalla, acogiéndose a su ya recurrente "partido a partido". Y en Junts ya dejan claro que lo firmado lo quieren aprobado en las Cortes Generales. Si esto pasa, se da por el descontado una batería de recursos en el Tribunal Constitucional de Gobiernos autonómicos del PP, como avanzó El HuffPost.

El debate sobre gasto militar

También tendrá que esforzarse Sánchez para atar los apoyos necesarios sobre el gasto en defensa, si es usa el trámite parlamentario. En esta cuestión, entendida de Estado, tiene una baza a su favor. Al menos, en teoría. Moncloa da por descontado el respaldo del PP aunque protesten mucho. Pero en Génova niegan la mayor y pide antes un orden del día sobre el encuentro del jueves, para tener un punto de partida para el que trabajar. "El sí no está ni mucho menos descontado".

Nosotros ya hemos cumplido. Es un acuerdo más entre el PSOE y Junts. Si luego, no hay una mayoría suficiente en el Congreso, no es nuestro problema Fuentes del grupo socialistas en la Cámara Baja

El del jueves será, de hecho, un encuentro a cara de perro, a pesar de ser reclamado con insistencia por los populares. "El hecho de que traten a Feijóo con el misma deferencia que al portavoz del BNG, UPN o Bildu ya nos demuestra el interés que tiene Sánchez por nosotros", se justifican. "La seguridad nacional no se aborda en una reunión de 20 minutos", zanjó el propio Feijóo en una declaración este viernes.

Además, en Génova dudan de que Sánchez sea capaz de hablar en nombre de todo el Gobierno en política internacional. Y ciertamente la vicepresidenta Díaz juega a la ambigüedad mientras sus socios habituales en la Cámara Baja ponen, en el mejor de los casos, multitud de reparos al aumento del gasto en defensa.

"La crítica de Feijóo es legítima, el trato del Gobierno es improcedente desde todo punto de vista. Pero en las cuestiones de Estado, el PP siempre ha estado ahí y sería un error que no estuviéramos. No podemos comprar al PSOE su inconsistencia", reflexiona un exministro de Mariano Rajoy.

A priori, Sánchez no incluirá en esa agenda con Feijóo la posibilidad de mandar tropas a Ucrania. En público y en privado, el Ejecutivo despeja la cuestión evidenciando que todavía no quiere ni contemplar esa posibilidad. "Ya de por sí abrir ese debate es muy delicado", deslizan, pese a la presión de algunos países de la UE. En el PP también reconocen la complejidad de la cuestión. "Vamos a ver qué nos plantea Sánchez, pero aspiramos a una reunión de verdad y no un paripé para que le demos gratis nuestro apoyo".