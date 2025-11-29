Una nueva manifestación recorre las calles de Valencia para exigir que Mazón deje el acta de diputado

La ciudad de València ha acogido este sábado una multitudinaria manifestación convocada por más de 200 entidades sociales bajo el lema ‘Mazón a presó’. La movilización, que ha recorrido las calles del centro, reclamaba que el expresident deje su acta de diputado, se someta a la justicia y que tanto el Consell como los altos cargos que, según denuncian, incurrieron en “negligencias continuas”, asuman responsabilidades por la tragedia de la DANA que dejó 229 víctimas mortales. “No pararemos hasta que consigamos saber la verdad”, han reiterado las portavoces de las asociaciones de afectados.

La protesta ha arrancado poco después de las seis de la tarde desde la confluencia de las calles de les Barques y Poeta Querol, avanzando entre aplausos y a ritmo de moixeranga hasta la Porta de la Mar, donde está prevista la lectura del manifiesto. En la cabecera, representantes de las asociaciones de damnificados sostenían la pancarta principal, mientras otras mostraban mensajes como “Consell dimisión”, “Menos mentiras y más justicia”, “No son muertos, son asesinatos” o “Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja”.

Antes de iniciar la marcha, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha subrayado que, pese a su salida del Consell, Carlos Mazón “sigue como diputado autonómico, manteniendo el acta”, y ha destacado lo “curioso” que resulte que no quiera acudir a la justicia ordinaria, “perdiendo así una oportunidad” y optando por “jugársela toda a una” ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. “¿Por qué solamente quiere quedarse con una oportunidad y, en el caso de perder, tener que ir a un recurso de casación, que es complicado? Eso a nuestra asociación nos da mucho que pensar”, ha señalado.

Álvarez ha recordado que el Consell continúa con la misma estructura y ha emplazado a observar los cambios que pueda introducir el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca. En ese sentido, ha advertido de que mantener como portavoz del PP en Les Corts a Nando Pastor “no es ningún puente de diálogo”, recordando que fue él quien se refirió a las víctimas como “víctimas VIP y con derecho a roce real” durante la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación. “No pudo ser más pornográfico, no pudo ser más miserable y eso no lo vamos a olvidar jamás”, ha dicho.

La portavoz ha reconocido que “las formas” de Pérez Llorca son “muchísimo mejores” y que “no es chulesco y prepotente como el anterior —Carlos Mazón—”, aunque ha advertido que estarán vigilantes: “Esperemos que esa letra que el otro día nos dijo suene mejor, lo que pasa es que de mano de quien va es complicado”. Ha reiterado que las víctimas no aceptarán “brindis al sol”.

También Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre, ha defendido la necesidad de mantener la presión social porque “no se han asumido todas las responsabilidades”, insistiendo en que Mazón “deje el acta de diputado y vaya directamente al juzgado”.

Toñi García, que perdió a su hija y a su marido en la riada, ha recalcado: “Aquí estaremos hasta que consigamos saber la verdad que vamos conociendo con cuentagotas. Siguen mintiendo, queremos la verdad, justicia y reparación para todos nuestros fallecidos”.

Por su parte, Noelia Pascual, portavoz de la Asociación de Damnificados de l’Horta Sud, ha asegurado que seguirán acompañando a los familiares y supervivientes “en esta carrera de fondo tan dura”, reclamando justicia y reconstrucción. “No pararemos hasta que consigamos saber la verdad, Mazón acabe en prisión y el Consell dimita ante las negligencias continuas”, ha concluido.