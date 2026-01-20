Voto por correo para las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo: plazos y cómo solicitarlo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció a través de un comunicado la convocatoria de elecciones en la región para el próximo domingo 15 de marzo tras haber agotado la legislatura iniciada en 2022. De esta manera, se ha activado el proceso electoral para que los ciudadanos elijan a sus representantes en las Cortes y, en consecuencia, al presidente autonómico.

Aquellas personas que no puedan acudir a las urnas el día de los comicios, el 15 marzo, pueden ya pedir el voto por correo. A continuación, te contamos cómo pedirlo y los plazos habilitados.

¿Desde cuándo se puede pedir el voto por correo? ¿Y hasta cuándo?

El voto por correo ya se puede solicitar. Los electores que decidan votar por correo pueden pedir hasta el día 5 de marzo (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

¿Y cómo se obtiene ese certificado?

La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

¿Cómo se pide el voto a través de internet?

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e). En este enlace tienes toda la información.

¿Qué documentación tengo que llevar si acudo a una oficina de Correos?

La solicitud de voto por correo también puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad --acreditada mediante certificación médica oficial-- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello el elector tan sólo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, elegir el día y la hora que más le convengan.

¿Qué hago una vez reciba el sobre con las papeletas?

Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 23 de febrero, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

¿Hasta qué día puedo emitir el voto por correo?

El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 11 de marzo de 2026.