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El PP anuncia que se abstendrá en la votación sobre el decreto anticrisis
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El PP anuncia que se abstendrá en la votación sobre el decreto anticrisis 

Por no recoger algunas de sus demandas, como la bajada del IRPF. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MADRID, 25/03/2026.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el pleno del Congreso, de este miércoles ante el que el Ejecutivo explica su posición contra la guerra en Irán e informará de las medidas adoptadas para combatir sus efectos. EFE/ Mariscal
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el pleno del Congreso.EFE/ Mariscal

El PP ha confirmado este jueves que se abstendrá en la votación sobre el decreto-ley aprobado por el Gobierno el viernes pasado con medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias derivadas del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán; entre ellas, la reducción del IVA a los carburantes o el refuerzo del bono social eléctrico.

Según los populares, el decreto es insuficiente y no satisface todas sus demandas, como una bajada del IRPF o prolongar la vida de las centrales nucleares. "Hemos intentado que mostraran sensibilidad con las necesidades de los españoles y que se comprometieran a adecuar la tarifa de IRPF en un momento en el que los españoles tienen menos y el Gobierno recauda más. De momento, sin éxito. No entendemos su negativa a aliviar la difícil situación que padecen cientos de miles de familias en España, pero están a tiempo de rectificar", aseguran fuentes de Génova.

Para el PP, rebaja en el precio de los combustibles no alivia en nada la situación a las personas que no utilicen un vehículo y que, sin embargo, sí tienen que hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra.

"Puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra. Pero si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles, no votaremos a favor", señalan, dejando abierta la posibilidad de cambiar su voto en el caso de que el Gobierno anuncie antes de la votación una rebaja del IRPF.

Salvo sorpresa mayúscula, el decreto será convalidado puesto que Junts votará a favor. Los de Puigdemont aseguraron que el sentido de su voto sería positivo una vez que el Ejecutivo les hubiera corroborado que traspondrán la directiva europea para que los autónomos que facturan menos de 85.000 euros no tengan que pagar el IVA. El resto de socios del Gobierno también votarán a favor a excepción de Podemos, que se abstendrá puesto que su receta pasa por aplicar topes a los precios de carburantes, energía y alimentos.

Javier Escartín
Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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