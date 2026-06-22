La compañía eléctrica corta el agua caliente a los inquilinos durante 4 días y les envía un cupón de 25 euros para ir a la piscina: "Es indignante"

Polémica en Viena (Austria) por un corte de agua caliente a numerosos vecinos. La compañía Wien Energie ha anunciado que el suministro se interrumpirá en algunas calles de la ciudad debido a la realización de trabajos de mantenimiento en una importante tubería de calefacción urbana.

La solución dada por la empresa a esta situación no ha sido bien recibida por parte de la mayoría de los residentes: enviar vales para acudir a las piscinas que cuentan con duchas en la capital austriaca.

Tal y como informa el medio de comunicación austriaco Heute, a una familia de cuatro miembros que vive en una vivienda social se le ha compensado por correo con un cupón de 25 euros para ir a la piscina.

La familia recibió una carta de Wien Energie en la que se lamentaba que no habría agua caliente en la vivienda durante cinco días. En la misiva se les comunicaba que, como compensación, "les regalamos una tarjeta de 25 euros para acceder a todas las piscinas cubiertas, con duchas y al aire libre de la ciudad de Viena. La tarjeta es válida del 25 al 30 de junio de 2026".

El padre de la familia que ha recibido ese vale se ha mostrado muy molesto. "Somos tres adultos y un chico de 14 años, ¡así que, con lo que cuestan las entradas, ni siquiera podemos ir todos juntos a ducharnos! ¡Menudo descaro! ¡Llevamos 20 años pagando la calefacción urbana. Es indignante", ha expresado el hombre en declaraciones al citado medio.

Igualmente, Wien Energie ha asegurado que se instalarán contenedores especiales con duchas y se abrirán las duchas de determinadas instalaciones deportivas. En concreto, la interrupción del suministro de agua caliente en Viena afectará a unas 140 conexiones domésticas y se prolongará desde las 6:00 horas del 25 de junio hasta las 9:00 horas del 29 de junio.