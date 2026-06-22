Hasta Dominic Monaghan, de 'El Señor de los Anillos', no puede evitar hacer una comparación con Lamine Yamal: dará que hablar

El segundo partido de España en el Mundial de 2026 fue un antes y un después en la mentalidad de los jugadores de la selección. El empate ante Cabo Verde (0-0) en el primer encuentro de la fase de grupos fue un golpe muy duro que han sabido paliar con la contundente victoria ante Arabia Saudí (4-0).

En solo 45 minutos, Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal resolvieron el partido con uno y dos tantos, respectivamente. El extremo nacido en Mataró ha generado, como es habitual, una ola de reacciones a su favor tras su gran primera parte. Incluso el actor Dominic Monaghan, conocido por su papel del hobbit Merry en la trilogía de El Señor de los Anillos, se ha rendido ante él.

El actor británico —nacido en Berlín— ha elogiado el cambio que supone para la selección española que Lamine Yamal esté en el once inicial. "Lamine Yamal y Oyarzábal advirtiendo al resto del mundo", ha expresado al inicio del vídeo que ha publicado en su perfil oficial de TikTok (@dom_monaghan), acumulando más de 90.000 reproducciones y 8.000 'me gusta'.

"Lo más cercano a Messi"

"Cuando España está bien, puede vencer a cualquiera. Lamine Yamal supuestamente no está al 100% de forma para ese partido, pero apareció bastante rápido y furioso en esa primera mitad", ha defendido el intérprete, añadiendo una comparación que va a dar que hablar: "Es como mini Messi, lo más cercano a ser Messi".

El mundo ha puesto el foco en Yamal, no solo por su gran primera parte ante Arabia Saudí, en la que resolvió el partido y lo sentenció en solo 45 minutos, sino también por su celebración, arrodillándose en el césped del estadio y dando gracias a Alá. El periodista Youssef M. Ouled reflexionó sobre los "ataques racistas" que ha recibido Yamal.

Para el periodista, cada reivindicación del futbolista se convierte en un "acto antirracista y antifascista" y ha defendido que, representándose "solo a sí mismo, está enseñando a millones lo que siempre fue España: diversa".