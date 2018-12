¿Cuál es el síndrome del impostor?

'¿Qué es el síndrome del impostor?' apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Diana Ohana, psicóloga:

Para contestar a esta pregunta y entender bien el concepto voy a empezar explicando que, un impostor es una persona que pretende ser otra porque tiene como objetivo obtener ciertas ventajas con esta personallidad.

Entonces ¿qué es el síndrome de impostor? Es una situación en la que la persona siente que los logros que obtiene no son merecidos, como si no fueran realmente suyos o no los hubiera logrado por él mismo. En otras palabras, es como si esos logros solo fueran un fraude. La personas no se siente exitosa, sino que cree que las cosas son solo cuestión de suerte. Esa idea tiene como consecuencia, un constante miedo de ser descubiertos.

Si te preguntas por qué una persona que logra algo no es capaz de valorarlo y siente como si fuera un fraude, la respuesta es por que dicha persona no es capaz de internalizar sus logros. Aunque los demás lo feliciten, no se valora a sí misma.

Las personas que sufren del síndrome del impostor tienen una cantidad de creencias limitantes, por lo tanto una autoestima baja.

Una persona que todo el tiempo tiene miedo a ser descubierta, sufre de contante estrés y ansiedad. No valora sus capacidades y tiene falta de confianza en sí misma.

Lo paradójico de esta situación es que las personas realmente sí se esfuerzan por lograr sus objetivos, pero luego los invalidan y los minimizan.

Ante estas situaciones es necesario buscar una ayuda profesional. Es importante ser guiados para aprender a valorarnos, querernos y a creer en las capacidades que tenemos.

Esta preguntaapareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento, capacitando a la gente a aprender unos de otros y comprender mejor el mundo.

