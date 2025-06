30.000 abejas desatan el pánico en el pueblo y un soldado fuera de servicio irrumpe a escena bien equipado

Los vecinos de San Giovanni in Fiore, en Calabria (Italia), han vivido recientemente un momento muy tenso cuando un enjambre errante de aproximadamente 30.000 abejas invadió la zona residencial de Via Salvatore Foglia, informa Zoom 24. El zumbido ensordecedor y la presencia masiva de los insectos generaron preocupación y miedo entre los residentes, quienes no dudaron en llamar a emergencias.

El primer aviso fue recibido por el brigadier jefe de la Policía Provincial, Gianluca Congi, a través de un ciudadano alarmado que no sabía a quién recurrir. Congi, consciente de la particularidad del caso, contactó rápidamente con Giordano Rubino, apicultor y vicebrigadier de los Carabineros.

A pesar de encontrarse fuera de servicio, Rubino respondió inmediatamente y acudió al lugar equipado con todo lo necesario para manejar la situación. Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos del destacamento local, bajo la coordinación de Pino Giorgio, logró controlar la emergencia con serenidad y eficiencia.

El enjambre fue recuperado sin casuar ningún daño a las abejas, que fueron trasladadas a una zona segura, fuera del área urbana, donde podrán continuar su labor ecológica.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.