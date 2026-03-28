70.000 estudiantes se apuntan al experimento de dejar el móvil tres semanas: el bienestar psicológico sube un 30% y los síntomas depresivos bajan un tercio

Esta Cuaresma, una escuela alemana se encuentra trabajando en el "experimento del teléfono móvil". Mañana es el último día. Según informa el diario alemán Welt, 74 de los aproximadamente 600 alumnos prescinden de sus teléfonos móviles del 4 al 24 de marzo. Pero no solo en las instalaciones educativas. Los alumnos han dado "un paso más" y no se les permite usar sus smartphones ni siquiera en casa.

Tal y como reza la publicación, la idea proviene del profesor austriaco Fabian Schenk que lanzó el experimento de telefonía móvil en 2025. 69 de sus alumnos renunciaron a sus teléfonos móviles durante tres semanas. Solo 48 llegaron hasta el final.

"La magnitud de los efectos positivos de no usar smartphones nos ha sorprendido incluso a nosotros", adelanta el profesor en declaraciones al periódico. El bienestar psicológico de los estudiantes ha aumentado un 30%, los síntomas depresivos han disminuido en un tercio", añade, por su parte, Oliver Scheibenbogen, director científico del experimento, que ha sido publicado por la Universidad Sigmund Freud del país.

Un experimento exitoso

De acuerdo a la información difundida, este 2026 los científicos tendrán acceso a más y más información. Más de 70.000 niños y jóvenes se han inscrito en el experimento del teléfono móvil y, además de las escuelas austriacas se suman también alemanas.

De hecho, la directora del instituto de Alemania, Kerstin Schwitters quiere un centro "libre de móviles". "Es triste cuando los estudiantes se sientan juntos durante los recreos y todos miran el móvil en vez de hablar entre ellos", lamenta. Asimismo, informa que los problemas de salud mental han ido creciendo con el paso de los años: "El experimento del teléfono móvil nos pareció una buena forma de hacer que los estudiantes sean conscientes de las ventajas de no usar un smartphone".

"Miedo a perderse algo"

Lia, de 13 años, solo participa en el experimento en un grupo de control. En una entrevista con el diario alemán cuenta que usa el teléfono móvil desde que tiene 13 años y pasa más de seis horas al día con él: "No quiero perderme ninguna noticia de mis amigos ni nuevas tendencias", admite. Según los expertos, esto se llama "miedo a perderse algo".

"Los estudiantes sabían que ya no podrían leer sus grupos de WhatsApp, que no podrían mantener el contacto con sus amigos a través de Snapchat, que no recibirían información a través de TikTok y YouTube", explica Scheck. "Un tercio de nuestros estudiantes realmente tuvo síntomas físicos de abstinencia, con dolores de cabeza, inquietud, trastornos del sueño", lamenta.