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Un experto británico resume en seis frases cómo ve él a España y es imposible decir más con menos
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Un experto británico resume en seis frases cómo ve él a España y es imposible decir más con menos

El tema sigue provocando debate en el extranjero. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Madrid visto desde la Puerta de Alcalá.Getty Images

Dave Jones, analista jefe del centro de estudios energéticos Ember y analista eléctrico desde hace 26 años, se ha pronunciado con una frase breve pero muy rotunda sobre el modelo energético de España.

Todo ello después de que el Financial Times apuntase que "España es un ejemplo a seguir en la superación de las crisis petroleras iraníes" porque "el rápido despliegue de energías renovables en el país ha frenado el aumento de las facturas de electricidad".

En la misma línea, el canal de televisión Euronews, presente en 101 países, que ya destacó la fortaleza energética de España y afirmó que "la revolución de las energías renovables en España mantendrá bajas las facturas energéticas incluso cuando se disparen los precios del gas".

"Podría replicarse en otros lugares"

Jones ha señalado en el influyente medio Politico que "el enfoque español libre de combustibles fósiles podría replicarse en otros lugares, ya sea mediante el desarrollo de la capacidad de energía eólica del Mar del Norte o mediante la explotación del potencial geotérmico de Europa Central". "España va un paso por delante", ha asegurado.

En ese mismo reportaje, Jan Rosenow, profesor de Política Energética y Climática en la Universidad de Oxford y asesor habitual de organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía o la Comisión Europea, ha subrayado que "España se encuentra en una posición estructural fundamentalmente diferente a la de la mayoría de sus vecinos europeos". 

"Desde 2019, ha duplicado su capacidad eólica y solar, añadiendo más capacidad renovable que cualquier otro país de la UE, excepto Alemania, cuyo mercado eléctrico es el doble de grande", ha explicado.

Pedro Sánchez está "exagerando ligeramente"

En cualquier caso, ha admitido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez está "exagerando ligeramente" las ventajas energéticas de España, ya que el país sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones de los mercados mundiales de combustibles fósiles.

"Los hogares españoles todavía se calientan principalmente con gas y gasóleo, y los coches siguen funcionando mayoritariamente con gasolina y diésel", ha señalado. "La guerra en Irán también está afectando a esos sectores, y los consumidores lo notan en las gasolineras y en sus facturas de calefacción, como todo el mundo", ha apuntado. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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