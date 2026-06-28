Lukas construyó un yate solar para ser libre, pero acabó agotado: "¿Es libertad si te conviertes en esclavo de la libertad?"

Lukas Sjöman, un inventor finlandés y creador de contenidos ha conseguido construir un yate que funciona con luz solar y baterías, por lo que no necesita realizar paradas intermedias para repostar combustible.

La embarcación ha sido bautizada como Helios 11 y funciona a la perfección, tal y como su propio creador ha demostrado. Lukas ha recorrido recientemente en su yate solar los 5.700 kilómetros que separan Finlandia de la isla de Ibiza.

En su canal de YouTube, True North Yachts, el finlandés ha publicado un vídeo en el que ha explicado cómo ha construido el barco, una tarea en la que ha invertido 200 días. Entre otros materiales, ha utilizado madera contrachapada y fibra de vidrio.

El inventor ha precisado que el esqueleto del yate se encuentra compuesto de contrachapado Okuma apto para uso marítimo, mientras que las vigas estructurales están hechas de madera delgada.

El gran objetivo del creador contenido era demostrar que es posible recorrer miles de kilómetros de una manera sostenible. La otra finalidad del inventor con la construcción de su barco era ser libre.

"He estado muy cansado las últimas semanas durante la construcción"

Sin embargo, Lukas Sjöman se está planteando si ese afán por buscar la libertad le ha hecho, paradójicamente, no ser libre. "He estado muy cansado las últimas semanas durante la construcción. Y cuando estás cansado, simplemente te matas a trabajar. No estás realmente ilusionado. Es importante recordar por qué empezaste algo en primer lugar. En mi caso, la libertad (…) ¿Y se puede hablar de libertad si, en cierto modo, eres esclavo de ella?", ha expresado el finlandés.

Al respecto, el inventor ha añadido ha afirmado que "no quiero agotarme trabajando. Y este proyecto me ha enseñado mucho a no tomarme las cosas demasiado en serio (…) No hay prisa por alcanzar la libertad si para ello tienes que sacrificar tu libertad actual y tu salud".