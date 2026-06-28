Venden un ático que "parece un palomar" en Madrid por más de 250.000 euros: "¿Incluye abono de fisioterapia?"

El mercado de la vivienda está llegando a unos límites difícilmente imaginables hace unos años. Los elevados precios de la mayoría de los pisos hace que muchos ya no sepan si es la realidad o una parodia, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Estos días no ha parado de compartirse en redes un vídeo de una inmobiliaria donde presentan un ático. No obstante, denominarlo así es un acto muy generoso por parte de cualquiera, pues la vivienda en cuestión parece "un palomar".

Las imágenes lo dicen todo. Se trata de un piso abuhardillado, donde la mayoría de su superficie está inutilizada por la escasa altura de sus techos. Pese a los loables esfuerzos de la inmobiliaria y del vendedor que presenta el piso, la realidad se impone.

"Ah, que no es comedia"

Su precio, no obstante, está muy lejos de su valor real. "Estamos en Atocha, en uno de los mejores pisos de Madrid", asegura el vendedor, que instantes después anuncia que este "ático" cuesta 259.000 euros.

Son muchos los comentarios que ha provocado este vídeo. Algunos incluso han pensado que se trataba de una parodia. "Qué maravilla, armarios empotrados ideales para guardar mis tres hernias discales", comenta un usuario en TikTok.

"A este punto no se si es humor o realmente lo dice en serio", señala otro. Pero sin duda, el mejor comentario es este, que ha destacado "lo único bueno" de esta vivienda: "Si te la ocupan sabes que en poco tiempo la recuperas. Solo tienes que esperar que vayan al médico por dolor de espalda y volver a entrar".

¿Cuánto cuesta un piso en Madrid?

En Madrid, hablar del precio de la vivienda es hablar de un mercado tensionado, con cifras que no han dejado de subir en los últimos años. En 2026, el coste de un piso en la capital se sitúa en máximos históricos, impulsado por una fuerte demanda y una oferta limitada. De media, el metro cuadrado oscila entre los 5.000 y los 6.600 euros, lo que convierte a la ciudad en uno de los mercados inmobiliarios más caros de España.

Traducido a un piso concreto, suele situarse en una horquilla que va aproximadamente de los 330.000 a los 530.000 euros, dependiendo de la ubicación y las características. Es una cifra que, en la práctica, se convierte en la referencia habitual para quienes buscan comprar en la capital.

La ciudad, sin embargo, está muy lejos de ser homogénea. El precio cambia radicalmente de un distrito a otro, dibujando un mapa de contrastes muy marcado. En barrios como Salamanca, Chamberí o Chamartín, el metro cuadrado puede superar los 8.000 o incluso 10.000 euros, elevando el precio final de un piso a cifras que rondan o superan el millón de euros.

En el extremo opuesto, distritos del sur y sureste como Villaverde, Usera o Puente de Vallecas ofrecen precios más contenidos, en torno a los 3.000–4.000 euros por metro cuadrado, con viviendas que pueden encontrarse por poco más de 200.000 euros.