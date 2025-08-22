Correos suspende temporalmente los envíos de paquetes de bajo valor a Estados Unidos por los aranceles de Trump

Correos suspende la admisión de paquetes de bajo valor comercial con destino a Estados Unidos o Puerto Rico. Desde el próximo 25 de agosto, los usuarios no podrán enviar paquetes cuyo precio no sea superior a los 800 dólares (681,5 euros). Todo ello, consecuencia de los aranceles comerciales impuestos por el presidente Donald Trump.

Según ha informado este viernes en un comunicado la compañía, el motivo estaría en el cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos, concretamente, la eliminación de "minimis", que elimina la exención del pago de aranceles que venía aplicándose a los envíos entrantes de bajo valor. En consecuencia, Correos solo admitirá este tipo de envíos hasta el domingo 24 a las 23.59 horas.

A partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías que se dirijan Estados Unidos o Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen y del valor del producto. De hecho, esta situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales, como la DHL alemana, a modificar "sustancialmente" sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos.

Esto, avisan desde la empresa pública, impactará de manera "significativa" en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico. Sin embargo, el envío de cartas y documentos sin valor comercial, de libros o los regalos enviados por particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (85,2 euros) se continuarán admitiendo y no se verán afectados en modo alguno.

El anuncio de la empresa pública postal española se une a la de otros países vecinos. Francia, Alemania o Bélgica. De hecho, y tal y como publica el diario La Razón, la Asociación de Servicios Postales Europeos (PostEurop), ya recomendó a los miembros de Correos suspender o restringir los envíos de mecancias a Estados Unidos.