Adiós a la regadera de toda la vida: un método de 4.000 años de antigüedad ahorra un 70% de agua

El pasado domingo 21 de junio se inició oficialmente el verano. Y la estación se inauguró por todo lo alto en lo que a temperaturas se refiere. La Agencia Estatal de Meteorología informó de que, según los datos provisionales, el lunes 22 de junio y el martes 23 de junio fueron los días más cálidos en un mes de junio en España desde al menos 1950.

Una de las consecuencias de la subida de los termómetros para los aficionados a la jardinería es que tienen que regar las plantas con mayor frecuencia, ya que el calor acelera la evaporación del suelo y el proceso de transpiración de las plantas se produce con mayor rapidez.

Para hacer que las plantas estén en buenas condiciones durante el verano no es necesario seguir contando con la regadera de toda la vida. Existe un método que es más eficiente y que se está poniendo de moda.

No obstante, la técnica no es ni mucho menos novedosa. De hecho, tiene nada más y nada menos que 4.000 años de antigüedad. Desde el portal especializado en jardinería Plantura explican que el método consiste en utilizar vasijas de barro sin esmaltar (también conocidas como ollas) que se llenan de agua y se entierran en la tierra.

Este método de riego subterráneo ancestral es altamente eficiente. En concreto, se estima que permite ahorrar un 70% de agua en comparación con el uso habitual de la regadera. Y esa no es la única ventaja. Con las vasijas de barro enterradas, la superficie del suelo permanece seca, lo que dificulta la aparición de caracoles y de malas hierbas junto a las plantas.

En cuanto a cómo aplicar este método de riego, desde Plantura aseguran que "basta con pegar una maceta de barro sin esmaltar sobre otra, tapar el orificio de drenaje y ya tienes lista tu olla casera".