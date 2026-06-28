Ana Luzón, experta en nutrición: "Si a media mañana te mueres por picar algo dulce, el gran culpable es tu desayuno: esto es lo que haces mal"

Cuando llegas a media mañana con unas ganas locas de tomarte algo dulce, a menudo tiene que ver con que algo has hecho mal en el desayuno. Muchas veces se atribuye esa que no hemos tomado proteína en él, pero la cuestión no es tan sencilla, hay otras cuestiones que pueden influir en que te ocurra eso, como explica la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. "Es cierto que el desayuno puede influir en cómo llegamos a media mañana, y que incluir una fuente de proteína puede ayudar a aumentar la saciedad y a mantener más estable la energía durante las horas siguientes", explica esta experta. "Pero reducir el deseo intenso de comer algo dulce a 'te falta proteína' es simplificar demasiado una situación que depende de muchos factores", prosigue Luzón.

Cuando una persona llega a las 11.30 a la máquina de vending con una necesidad enorme de comer algo dulce, puede haber diferentes explicaciones, señala la experta en dietética: "Quizá ese desayuno era poco saciante o tenía poca proteína, pero también puede influir que haya pasado mucho tiempo desde la última comida, que la cantidad total de comida del día anterior haya sido insuficiente, el nivel de estrés, el sueño, la calidad del descanso, la actividad física, los horarios o incluso el propio hábito aprendido", detalla.

Además, añade la experta, "hay una diferencia importante entre hambre y deseo de comer": "A veces buscamos un alimento dulce no porque nuestro cuerpo tenga una 'deficiencia' concreta, sino porque es un alimento agradable, disponible y que nos proporciona una recompensa rápida, especialmente en momentos de cansancio o tensión".

Ana Luzón cuenta que, además, "de hecho, en personas que llevan años restringiendo alimentos o intentando controlar mucho lo que comen, el deseo por lo dulce puede verse aumentado precisamente por esa relación de prohibición y control". Así que, debemos acordarnos de que "no siempre necesitamos encontrar un alimento 'culpable' que corregir".

Luzón recuerda que "la proteína es una pieza más dentro de una alimentación que busca saciedad: también importan la cantidad suficiente de energía, la presencia de hidratos de carbono, fibra, grasas saludables y, sobre todo, que la alimentación sea sostenible para la persona.

Y propone una opción: "En lugar de preguntarnos únicamente '¿qué estoy haciendo mal en mi desayuno?', quizá sería más útil observar el contexto completo: cómo estoy comiendo a lo largo del día, si estoy cubriendo mis necesidades y qué está ocurriendo realmente cuando aparece ese impulso de ir al dulce".

Así que "un desayuno con proteína puede ser una buena herramienta, pero no es una solución universal ni el único factor que determina nuestro apetito. la proteína se ha convertido en el nuevo comodín de la nutrición”, insiste Luzón. "Es verdad que es un nutriente muy relevante, pero ahora parece que explica todo: hambre, grasa abdominal, envejecimiento, antojos… y la fisiología humana no funciona con una única palanca", concluye esta técnica en dietética.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.