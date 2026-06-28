Adiós al papel de aluminio de toda la vida: los chefs profesionales lo sustituyen por este accesorio de moda en 2026 que resulta mucho más práctico

La llegada del calor influye en múltiples aspectos de la vida, y uno de ellos es la conservación de los alimentos. Cuando los termómetros suben, el riesgo de proliferación de bacterias en la comida se multiplica.

Uno de los elementos que suele utilizarse en la nevera para que los alimentos conserven sus propiedades y puedan ser consumidos con posterioridad es el papel de aluminio. Sin embargo, los chefs profesionales están comenzando a sustituir esas clásicas láminas metálicas por otro accesorio que se ha puesto de moda en 2026.

Se trata de las tapas reutilizables de silicona. Las mismas se adaptan a la perfección para cubrir recipientes grandes y los mantienen cerrados de manera permanente, por lo que están ganándole terreno al frágil papel de aluminio que puede ser movido por una pequeña corriente de aire.

Tal y como destaca el sitio web francés Trucmania, los expertos gastronómicos se están decantando cada vez más por las tapas reutilizables de silicona debido a que "son elásticas y muy flexibles, se adaptan a la perfección a todas las formas de los cuencos, ensaladeras o incluso a las mitades de melón que sobran en las comidas de verano. Al ser aislantes perfectos, las tapas de silicona evitan que el aire oxide tus alimentos y retienen firmemente los olores en el interior".

Otra de las ventajas de las tapas de silicona es que son más sostenibles que el papel de aluminio. Al ser reutilizables, reducen el consumo de materiales de un solo uso y, en consecuencia, disminuyen la producción de residuos.

En lo que a la conservación de la comida se refiere, las tapas de silicona cuentan con la gran ventaja de ser herméticas, lo que hace que los alimentos se mantengan frescos durante un mayor periodo de tiempo y que no se mezclen olores en el frigorífico. Además, es un objeto resistente al frío extremo, por lo que también puede utilizarse en el congelador.